GIGABYTE AORUS XTREME Gen4 AIC SSD offre des vitesses allant jusqu'à 28000MB/s.

GIGABYTE AORUS XTREME Gen4 AIC SSD offre des vitesses allant jusqu'à 28000 Mo/s.



GIGABYTE présente le SSD AORUS XTREME Gen4 AIC de grande capacité et ultra rapide, offrant une capacité maximale de 32 To et des vitesses fulgurantes allant jusqu'à 28 000 Mo/s. Le SSD AORUS XTREME Gen4 AIC est équipé de quatre SSD NVMe PCIe 4.0 de 4 To avec un contrôleur PHISON PS5018-E18 qui offre des performances d'accès supérieures grâce à la configuration RAID.







Le SSD AORUS XTREME Gen4 AIC utilise une conception thermique avancée avec son grand dissipateur à ailettes en aluminium et ses deux ventilateurs pour une dissipation active de la chaleur. Il est équipé de 10 capteurs de température pour assurer un contrôle précis de la température en temps réel via l'application GIGABYTE SSD Tool Box. Il dispose également d'un réglage triphasé de la vitesse du ventilateur pour la personnalisation.







Performances ultra-rapides



Le SSD AIC AORUS XTREME Gen4 est doté d'une plaque de base brossée de haute qualité, avec un design à bord incurvé de la perspective et intègre huit jeux de SSD de niveau 4 To AORUS Gen4 7000s avec des contrôleurs PHISON PS5018-E18. Par la configuration RAID, non seulement fournit une grande capacité de jusqu'à 32 To, mais augmente également la vitesse de lecture séquentielle à 28 Go/s, qui surpasse le SSD AORUS Gen4 7000 s jusqu'à quatre fois la vitesse et devient le dispositif de stockage le plus performant parmi tous les SSD grand public du marché.



L'AORUS XTREME Gen4 AIC SSD prend en charge PCIe 4.0 et est rétrocompatible avec PCIe Gen3. Grâce aux cartes mères GIGABYTE dotées d'une conception matérielle compatible PCIe 4.0, les utilisateurs peuvent désormais profiter du volume de transfert de données amélioré du stockage PCIe, des performances cachées des périphériques PC, d'une vitesse de transfert sans limite et des performances ultimes de la 2e génération PCIe 4.0.



GIGABYTE n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. GIGABYTE n'a pas non plus encore listé le produit sur son site web.



VORTEZ