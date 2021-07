CASEKING nous propose : Le Lian Li UNI FAN AL120 RGB PWM.



L'UNI FAN AL120 RGB est un ventilateur PWM doté d'un système d'enfichage astucieux pour une installation facile et un encombrement moindre des câbles dans le système. Les ventilateurs de la série UNI FAN AL120 de Lian Li sont équipés de LEDs RGB adressables et d'éléments en aluminium élégants. Grâce à leurs excellentes performances, ils peuvent être utilisés sur les refroidisseurs d'air, les radiateurs et comme ventilateurs de boîtier.



















Les caractéristiques du Lian Li UNI FAN AL120 en un coup d'œil :



- Ventilateur PWM 120 mm en noir,

- Système d'enfichage astucieux pour un enchaînement en guirlande et moins de câbles,

- Design élégant avec des éléments en aluminium,

- Vitesse et éclairage contrôlables via le logiciel L-Connect-2,

- Vitesse maximale de 1 900 tr/min à 28,3 dB(A),

- Débit d'air maximal de 109,6 m³/h et pression statique maximale de 2,62 mmH2O,

- Découpleur en caoutchouc pour la réduction des vibrations.



Les caractéristiques du Lian Li UNI FAN AL120 en détail



La série UNI FAN AL120 de Lian Li convainc par un concept astucieux : chaque ventilateur a des contacts à broches au lieu de câbles. Avec ce système de connecteurs, plusieurs ventilateurs peuvent être connectés pour former une guirlande. Un seul module de connexion avec deux câbles est nécessaire pour câbler tous les ventilateurs. Il n'est plus nécessaire de connecter plusieurs ventilateurs individuellement, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter les enchevêtrements de câbles.



Le roulement à billes fluido-dynamique assure un fonctionnement régulier et une longue durée de vie. La réduction des pertes par frottement permet d'atteindre des vitesses plus élevées qu'avec les ventilateurs conventionnels pour une même consommation d'énergie. La vitesse effective est de 1 900 tr/min maximum. Avec jusqu'à 28,3 dB(A) à pleine charge, les ventilateurs UNI FAN AL120 sont également très silencieux. Néanmoins, avec un débit d'air de 109,6 m³/h et une pression statique de 2,62 mmH2O à pleine vitesse, ils offrent de très bonnes valeurs de performance pour une utilisation sur les refroidisseurs de CPU, les radiateurs ou comme ventilateurs de boîtier.



Les ventilateurs sont dotés de DEL RVB à adressage numérique dans la pale du rotor et le cadre intérieur du ventilateur. Les deux zones peuvent être contrôlées individuellement ou ensemble pour créer des effets et des spectacles lumineux uniques.



Remarque : Pour contrôler et configurer le ventilateur et l'éclairage ARGB, un système existant avec un contrôleur Lian Li UNI HUB est nécessaire. Le ventilateur proposé ici sert d'extension à un pack 3 correspondant qui comprend ce contrôleur (réf. : LULI-024/LULI-025). Le contrôleur n'est pas disponible séparément.



Voici la fiche technique :







Ils seront disponibles à partir du 09 juillet 2021.



Le prix sera de : 26.90 euros.



Pour plus d'informations, aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour passer une précommande, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il est aussi possible de les prendre en pack de trois : Cliquez ICI.



Ils sont au prix de : 79.90 euros.



Ils existent aussi en blanc, vous pouez également les prendre sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



