La mise à jour 5 de Microsoft Flight Simulator améliore considérablement les performances, disponible le 27 juillet 2021.



La prochaine mise à jour 5 pour le Microsoft Flight Simulator développé par Asobo Studio- sera une aubaine pour tous les joueurs du simulateur. Le studio de développement a publié une mise à jour via YouTube décrivant les améliorations de performance qu'ils ont constatées avec leur dernier travail sur le moteur de jeu, qui a intégré la capacité DX 12 - tirant parti de ses capacités "plus proches du métal" afin d'améliorer les performances.







La mise à jour sera disponible le 27 juillet, en même temps que le jeu sera disponible sur la famille des consoles Xbox. On peut facilement imaginer un scénario dans lequel les optimisations de DX 12 et de performances de la mise à jour 5 ont été réalisées principalement pour améliorer les performances du jeu sur le matériel de la console Xbox - le jeu est absolument capable de mettre à genoux les cartes graphiques les plus puissantes du monde en haute résolution et avec les paramètres de qualité les plus élevés. Avec le même matériel, les mêmes paramètres de qualité et le même scénario jouable, les performances moyennes sont passées de 32-40 FPS avant la mise à jour à 55-60 après les optimisations de la mise à jour 5. La mise à jour voit l'utilisation du CPU chuter de 25%, l'utilisation de la mémoire de 50% et l'utilisation du GPU grimper de 75% à 100%.



Voici une vidéo de présentation avec la mise à jour cinq appliquées : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP