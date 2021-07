Le casque de jeu Logitech G335 disponible dans une couleur fraîche et mentholée !



Logitech présente le casque de jeu Logitech G335 avec une couleur fraîche et mentholée. Le G335 est le dernier-né de la collection de couleurs de la série G de Logitech introduite l'année dernière. Le casque de jeu filaire Logitech G335 est disponible en trois couleurs, dont la nouvelle couleur menthe, en plus du noir et du blanc. Pour compléter la collection, Logitech G rend également sa souris de jeu sans fil G305 disponible en couleur menthe.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Avec ses 240 grammes, le casque de jeu Logitech G335 est l'un des casques de jeu les plus légers du marché. Utilisant un design similaire à celui du casque de jeu sans fil G733 primé de la Color Collection, le G335 a un design plus fin pour un ajustement plus petit et un confort accru. Il est doté d'un bandeau à suspension réglable et d'oreillettes en tissu doux qui épousent la forme de la tête des joueurs pour un confort durable, quelle que soit la façon dont ils jouent.



Disponible en noir, blanc et menthe, avec des bandeaux réversibles assortis, le Logitech G335 est un ajout bienvenu à la collection vibrante d'équipements de qualité pour les joueurs, qui sont amusants, colorés et expressifs. Conçu pour être associé aux produits existants de la Color Collection, ce nouveau produit offre aux joueurs davantage de possibilités de personnaliser leur espace de jeu. Le G335 sera également compatible avec les sangles de bandeau et les housses de micro ludiques aux couleurs coordonnées existantes.



Le casque de jeu filaire Logitech G335 offre des fonctionnalités "plug and play" faciles à utiliser avec presque toutes les plateformes de jeu via une prise audio de 3,5 mm. Une qualité audio complète de niveau gaming, des commandes intégrées, une molette de volume située directement sur l'oreillette et un micro à bascule pour la mise en sourdine, permettent aux joueurs de s'immerger dans le jeu sans aucune distraction. Le G335 est également certifié Discord pour une qualité audio et une clarté de communication exceptionnelles.



Prix et disponibilité



Le casque de jeu Logitech G335 est désormais disponible en précommande sur le site de Logitech G au prix de 69.99 Dollars. La livraison est prévue en juillet 2021.



La souris de jeu sans fil Logitech G305 Mint est disponible en précommande sur le site de Logitech G au prix de 59.99 Dollars. La livraison est également prévue pour le mois de juillet 2021.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



