Plusieurs bugs corrigés par le hotfix NVIDIA GeForce 471.22.







Dix jours après la grosse mise à jour 471.11 du pilote graphique NVIDIA GeForce, NVIDIA propose le hotfix (pilote beta) 471.22 qui corrige plusieurs problèmes avec cette version.







Pour commencer, le hotfix 471.22 corrige un bug qui fait planter le titre DOOM Eternal avec retour direct sur le bureau. Pour rappel, le pilote Game Ready 471.11 était justement censé être particulièrement optimisé pour le patch Next-Gen de DOOM Eternal avec support des technologies DLSS et Ray Tracing. Si vous possédez ce jeu, n'hésitez donc pas à installer le hotfix.



NVIDIA annonce également avoir corrigé un problème qui empêchait de lancer le jeu League of Legends du moins la version du jeu distribuée en Chine par l'éditeur Tencent. La version internationale de Riot Games ne serait donc pas affectée à priori.



Signalons aussi la correction d'un problème de changement de couleur du curseur de la souris avec certains écrans DSC (Display Stream Compression) en mode HDR (High Dynamic Range). La distorsion du son transitant par la sortie HDMI 2.1 en 8K lors du changement de mode d'affichage a été résolue. Enfin, d'après NVIDIA, ce hotfix 471.22 corrige le problème qui limite la résolution d'affichage de certains écrans à 640x480 après la mise à jour du pilote !



Comme vous le savez sans doute, les drivers 471.11 et cette version 471.22 sont basés sur la nouvelle branche R470 qui exploite notamment le modèle WDDM 3.0 de Windows 11. Les drivers 471.xx ajoutent également le support de plusieurs jeux notamment concernant les fonctions DLSS, Ray Tracing et Reflex. Citons aussi du nouveau pour Vulkan et la certification G-SYNC Compatible d'écrans supplémentaires.



Drivers NVIDIA GeForce Hotfix Driver 471.22 WHQL bêta



- Windows 10 64 bitd (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI.



