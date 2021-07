MSI annonce les chaises de jeu de la série MAG CH130.



MSI a annoncé le lancement de ses derniers fauteuils de jeu - MAG CH130 I REPELTEK FABRIC et MAG CH130 I FABRIC. Le MAG CH130 I REPELTEK FABRIC est le premier fauteuil de jeu de MSI à être doté d'une couche de surface fonctionnelle en instance de brevet et d'une méthode de fabrication de la couche de surface fonctionnelle, qui est résistante à l'eau et aux rayures.







Le TISSU REPELTEK MAG CH130 I est résistant à l'eau. Si vous renversez accidentellement du liquide sur le tissu, celui-ci se condense sur la surface du tissu, ce qui le rend facile à nettoyer. Le tissu REPELTEK est également beaucoup plus résistant aux rayures que les autres tissus généraux, ce qui vous permet de passer de bons moments avec vos enfants et vos animaux de compagnie. Simultanément, il a une durée de vie plus longue grâce à sa surface résistante à l'abrasion.











MAG CH130 I FABRIC



Le MAG CH130 I FABRIC présente un tissu souple gris clair respirant qui est confortable, ergonomique et à la mode. Que ce soit pour le jeu ou le travail, ils font partie des meilleures options disponibles sur le marché.



Les deux fauteuils sont les derniers-nés de la série de fauteuils de jeu MAG CH130 de MSI. La série MAG CH130 s'inspire des sièges de voitures de course, en mettant l'accent sur le soutien et le confort. Le siège élargi de 52 cm et approfondi de 57 cm et son contour ergonomique peuvent vous aider à relâcher votre corps. La mousse haute densité (45~48 kg/m³) est non seulement agréable au toucher, mais elle ne se déforme pas facilement.



Le cadre robuste en acier avec une base en acier à cinq étoiles (avec une capacité de poids de 150 kg) offre un support très durable pour des heures d'utilisation sans se déformer. Bien entendu, la série MAG CH130 est inclinable et permet aux utilisateurs de se détendre et d'incliner le dossier jusqu'à 150 degrés avec une inclinaison supplémentaire maximale de 15 degrés. C'est votre meilleur compagnon que vous soyez en jeu ou au repos.



Lorsque les joueurs aménagent une salle de jeux vidéo, le fauteuil de jeu peut être la dernière pièce à compléter votre royaume du jeu. Lorsqu'ils choisissent une chaise, les joueurs tiennent compte de la couleur, du tissu de l'assise, de la hauteur, de la conception ergonomique, du confort d'inclinaison, et de tant d'autres choses. Il n'arrive tout simplement pas à se décider. Quelle que soit la situation, MSI assure vos arrières

Le premier choix du président Purr.



TECHPOWERUP