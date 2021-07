BIOSTAR annonce la prise en charge de Windows 11 par les cartes mères.



Le nouvel OS ressemble et se sent comme une refonte majeure de leur précédent système d'exploitation Windows 10 lancé en 2015 qui a duré six ans. Citant Microsoft, Windows 11 sera l'une des mises à jour les plus importantes de Windows depuis la dernière décennie, avec des changements visuels et fonctionnels majeurs. En plus du nouveau design de l'interface, de la communication à distance, des fortes performances de jeu et de la prise en charge des applications multiplateformes, Microsoft a également accordé une grande importance aux opérations critiques de sécurité des données et de confidentialité dans cette version de Windows.







Comment mettre à niveau en douceur le dernier système est sans aucun doute le sujet le plus brûlant parmi les passionnés d'informatique ces derniers jours. Par conséquent, pour passer en douceur à la dernière version de Windows 11, l'ordinateur doit prendre en charge le module de plateforme de confiance (TPM), qui peut garantir et renforcer la sécurité du système.



BIOSTAR est fier d'annoncer une liste de ses cartes mères qui supportent la puce TPM version 2.0 et Secure Boot pour une installation facile et sans problème de Windows 11. Les consommateurs qui possèdent l'une des cartes mères suivantes de la liste actuelle de mise à niveau du support de BIOSTAR peuvent maintenant utiliser les paramètres par défaut du BIOS pour mettre directement à niveau leur système d'exploitation vers Windows 11 sans aucune modification.







Liste actuelle du support de BIOSTAR pour Windows 11 : (Pour les dernières nouvelles, veuillez vous référer au site officiel de BIOSTAR).



TECHPOWERUP