Alphacool présente le liquide de refroidissement transparent : Le Tec Protect 2.



Alphacool présente le liquide de refroidissement Tec Protect 2 Clear, une autre solution haut de gamme dans la gamme des liquides de refroidissement Alphacool. Avec le successeur du liquide de refroidissement Tec Protect déjà éprouvé, vous obtenez un mélange prêt à l'emploi qui peut être utilisé tel quel et contient tous les additifs nécessaires pour votre boucle de refroidissement liquide.







Le liquide de refroidissement Tec Protect 2 Clear d'Alphacool se compose principalement d'eau osmosée, qui est exempte de tout contaminant grâce à une filtration multiple. La contamination du circuit d'eau par des minéraux tels que le calcaire, les bactéries, les champignons et les algues est donc pratiquement impossible. Les refroidisseurs, radiateurs, pompes et tuyaux restent exempts de dépôts et peuvent effectuer leur travail de manière fiable grâce au liquide de refroidissement Tec Protect 2 Clear d'Alphacool.



Données techniques :



- Point d'ébullition : 105° C,

- Point de congélation : -10°C,

- Couleur : Transparent (non actif aux UV).



Le prix est de : 12.99 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP