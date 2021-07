Sortie de TechPowerUp NVCleanstall 1.10.0.



TechPowerUp publie aujourd'hui la dernière version de NVCleanstall, notre utilitaire léger et pratique qui vous permet de personnaliser l'installation de vos pilotes NVIDIA bien plus que l'option d'installation " personnalisée " de l'installateur NVIDIA, en vous permettant de basculer entre des composants et des fonctions dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. La dernière version 1.10.0 introduit plusieurs mises à jour.



Pour commencer, elle corrige le problème de ShadowPlay qui ne fonctionne pas (bien que sélectionné), en raison d'une référence manquante à NvModuleTracker. Nous avons introduit un mode de signature de pilote supplémentaire qui est compatible avec EasyAntiCheat. NVCleanstall jette désormais la clé privée générée une fois la reconstruction de la signature terminée, pour plus de sécurité.







Nous avons introduit une fonctionnalité qui vous permet de créer un programme d'installation EXE autonome avec les options d'installation que vous avez sélectionnée. L'option pour désactiver NVContainer a été introduite, cependant, cela peut casser GeForce Experience, et supprime le menu contextuel du bureau de NVIDIA. Vous pouvez configurer la sélection et la priorité du CPU MSI (message-signaled-interrupt). NVCleanstall s'assure également que MSI n'est activé que sur les périphériques GPU NVIDIA.



Une option a été ajoutée pour vous permettre de désactiver le HDCP. L'application vous avertit désormais que les applications UWP ne peuvent pas être installées en mode sans échec, si vous demandez l'application Panneau de configuration en mode sans échec. L'application vous avertit également de l'installation de GeForce Experience en mode sans échec. Ces deux limitations sont dues au mode sans échec, et non à NVCleanstall. Lorsque vous personnalisez votre installation, vous pouvez maintenant fournir des crochets pour exécuter des programmes avant et après l'installation.



Le journal des modifications est le suivant :



- Correction de ShadowPlay qui ne fonctionnait pas à cause d'une référence manquante à NvModuleTracker.

- Ajout d'un mode de signature de pilote optionnel compatible avec EasyAntiCheat.

- Une fois la reconstruction de la signature du pilote terminée, jetez la clé privée générée pour une sécurité supplémentaire

- Ajout d'un bouton permettant de créer un programme d'installation .exe autonome avec le paquet de pilotes allégé.

- Ajout d'une option pour désactiver NVContainer, ce qui réduit encore plus le nombre de processus, mais casse le GFE et supprime l'option "Panneau de configuration NVIDIA" dans le menu contextuel du Bureau.

- Ajout d'options pour définir la sélection et la priorité du CPU pour Message-Signaled-Interrupt.

- S'assurer que le MSI est activé uniquement sur les périphériques avec le pilote "nvlddmkm".

- Ajout d'une option pour désactiver le HDCP

- Lorsque l'installation de l'application Panneau de configuration est demandée, en mode sans échec de Windows, un avertissement s'affiche, expliquant que les applications UWP ne peuvent pas être installées en mode sans échec.

- Lorsque l'installation de l'application GFE est demandée, alors qu'elle est exécutée en mode sans échec de Windows, un avertissement s'affiche, expliquant qu'elle ne peut pas être installée en mode sans échec.

- Ajout de champs de saisie pour fournir des crochets permettant d'exécuter des programmes avant et après l'installation.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



