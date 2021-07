NVIDIA travaille sur un mode d'ultra qualité pour l'Upscaling du DLSS.



La technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) de NVIDIA a été développée pour upscaler une résolution inférieure en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond. En utilisant cette technique, les utilisateurs de cartes RTX peuvent augmenter leur framerate dans les jeux pris en charge, sans perdre en qualité d'image. Récemment, AMD a introduit la technologie concurrente FidelityFX Super Resolution, qui pourrait être technologiquement meilleure que la compétition DLSS.



Comment, vous vous le demandez peut-être ? Eh bien, au paramètre de qualité, le DLSS de NVIDIA rend le jeu à 66,6 % de la résolution, ce qui le met à l'échelle 1,5 fois. Avec le même paramètre de qualité, AMD FSR rend le jeu à 77% de la résolution et augmente l'échelle de l'image de 1,3 fois. Techniquement, cela donne un avantage à la technologie FSR d'AMD, car l'image est posée pour être plus belle avec moins d'upscaling.













C'est ce qui a poussé NVIDIA à repenser ses options et aujourd'hui nous avons des nouvelles excitantes concernant le DLSS. Dans la documentation d'Unreal Engine 5 (UE5), il y a un espace pour le mode DLSS "Ultra Quality", qui est censé rivaliser avec le mode Quality d'AMD et offrir la meilleure qualité d'image possible. Actuellement, la dernière version du DLSS est la 2.2.6.0, qui est présente dans de nombreux jeux supportés par le DLSS. Toutefois, la version mise à jour avec le préréglage Ultra Quality est déjà présente dans UE5, sous la version 2.2.9.0. M. Alexander Battaglia de Digital Foundry a effectué une comparaison rapide en utilisant les deux versions, mais nous attendons des tests plus approfondis pour voir les résultats finaux.



VIDEOCARDZ