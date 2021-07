MSI annonce les moniteurs de jeu incurvés ARTYMIS 323CQR et 273CQR.



MSI, le premier fabricant mondial de véritable matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Artémis est anciennement connue sous le nom de Ἄρτεμις et dérivée de la mythologie grecque. Elle est à la fois connue sous le nom de Luna (nouvelle lune) et de déesse de la chasse. Lorsqu'elle chassait, elle portait un arc en argent et chevauchait un chariot en argent tiré par un cerf femelle aux bois dorés. L'image montre à la fois la gentillesse et la majesté, tout comme la lune.











1000R est la courbure la plus adaptée à l'œil humain. Elle s'adapte parfaitement à la courbure de l'œil humain, de sorte que vous pouvez voir l'ensemble de l'écran sans aucune fatigue. La conception de la surface incurvée peut également renforcer le sentiment de couverture et d'immersion, de sorte que vous ne serez pas dérangé par l'environnement extérieur pendant le jeu, ce qui améliore considérablement l'expérience de jeu.



Intelligence du jeu



Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, MSI a conçu une série de logiciels intelligents basés sur des années d'expérience professionnelle dans la recherche et le développement des eSports et sur une compréhension des besoins des joueurs. Parmi ces technologies de jeu intelligentes fournies par MSI, citons Smart Brightness 2.0, Smart Crosshair, Night Vision AI, Optix Scope et Sound Tune.



Luminosité intelligente 2.0



Les moniteurs de la série MPG ARTYMIS sont équipés d'un capteur de lumière intégré qui détecte automatiquement la source de lumière environnante. Grâce à l'informatique intelligente, la luminosité de l'écran sera automatiquement optimisée pour la luminosité et la température de couleur en fonction de l'éclairage de la zone environnante.



MSI a introduit le capteur de lumière que l'on trouve habituellement dans les moniteurs de designer dans l'écran d'un moniteur de jeu afin que les joueurs puissent être protégés de l'environnement et avoir les meilleures performances.



Vison nocturne AI



Dévoilez les ennemis cachés dans l'obscurité. Ajustez les détails des zones sombres et conservez les détails des zones claires grâce aux calculs de l'IA, rendant l'image lumineuse mais pas trop exposée.



Optix Scope



Visez et tuez vos adversaires avant qu'ils ne puissent réagir. La loupe de visée intégrée offre un zoom à huit niveaux et dispose de touches de raccourci pour changer rapidement de grossissement. En outre, le DPI de la souris est automatiquement réduit pour vous permettre de travailler à fort grossissement. L'écran peut maintenir le fonctionnement de sorte que, quelle que soit l'arme utilisée, elle peut devenir un fusil de précision et attaquer les ennemis à des milliers de kilomètres.



Sonorisation



Éliminant tous les obstacles à la communication, les moniteurs MPG de la série ARTYMIS disposent d'un microphone intégré de réduction du bruit qui élimine le bruit grâce à des calculs d'IA et aide à la communication entre coéquipiers avec une qualité de son plus claire afin d'obtenir le meilleur travail d'équipe pour la victoire finale.



Poil croisé intelligent



Grâce aux calculs de l'IA, le point de visée change automatiquement de couleur, ce qui le rend visible à tout moment. Si la couleur du point de visée se superpose à la couleur de l'arrière-plan, cela pose des problèmes de visée. Les moniteurs MPG de la série ARTYMIS utilisent l'IA pour observer la couleur autour du point rouge et l'ajuste automatiquement à une couleur qui contraste avec les couleurs environnantes afin que vous puissiez toujours voir facilement votre point de visée lorsque vous visez vos ennemis.



Mode console



Pour la PS5, nous avons conçu un mode console exclusif, qui peut accepter automatiquement les signaux 4K sur le moniteur QHD, et prendre en charge le HDR simultanément. Cela vous offre les meilleures expériences de jeu et vous permet de profiter des jeux de console même avec un moniteur QHD.



Jeu en courbe



Le panneau d'affichage incurvé du moniteur de jeu MSI a un taux de courbure de 1000R, qui est la courbure la plus confortable et la plus adaptée aux yeux humains pour l'informatique ou le jeu. Les panneaux incurvés favorisent également l'immersion dans le jeu, permettant aux joueurs de mieux se connecter à leurs jeux.



1000R - La courbure parfaite



La série ARTYMIS de MSI adopte la nouvelle technologie de surface incurvée 1000R, créant une courbure parfaite qui se rapproche de l'angle de vision de l'œil humain et réduisant la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'écran. En même temps, elle améliore la sensation de couverture et d'immersion, vous apportant un niveau supérieur d'expérience de jeu.



Rapid Boost (165 + 1 ms)



Les moniteurs de jeu de la série MPG ARTYMIS sont équipés d'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Cela sera sans aucun doute bénéfique pour les joueurs professionnels, notamment ceux qui jouent à des jeux rapides. Les jeux n'auront plus l'air excentriques puisque notre moniteur sera capable de suivre n'importe quel FPS produit par votre carte graphique.



KVM intégré



Contrôlez plusieurs périphériques à l'aide d'un seul jeu de joystick, clavier, souris et moniteur de jeu MSI.



Le support de casque et le sandow de souris intégrés maintiennent le câble de votre casque en place et évitent les enchevêtrements, laissant votre bureau propre et simple. Cela vous apporte une meilleure expérience de jeu et améliore vos performances de jeu.



Les moniteurs de jeu de la série ARTYMIS de MPG sont conçus pour vous offrir le plus grand confort possible lorsque vous jouez. Grâce aux réglages d'inclinaison (-5°~20°), d'abaissement, d'élévation (0~100 mm) et de pivotement (-75°~75°), vous pouvez facilement modifier la position du moniteur pour une ergonomie maximale et une expérience visuelle optimale.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



