SilentiumPC dévoile le composé thermique Pactum PT-4.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, de blocs d'alimentation et de boîtiers de PC, annonce le nouveau composé thermique haute performance Pactum PT-4 pour les passionnés de PC. Le plus grand avantage du Pactum PT-4 sur la plupart des produits concurrents est sa haute conductivité thermique de 12 W (m-K). Elle permet aux utilisateurs d'améliorer les performances thermiques des systèmes de refroidissement du CPU et du GPU. Pactum PT-4 doit ses excellentes propriétés à sa formule améliorée et au fait qu'il est construit à partir de composés de zinc et d'aluminium. Le nouveau composé thermique haute performance est disponible en deux tailles avec des contenus de 1,5 ou 4 grammes.











Le composé Pactum PT-4 est la prochaine étape de SilentiumPC pour améliorer l'efficacité du refroidissement des circuits intégrés. Une formulation avancée avec une très haute conductivité thermique améliore significativement le flux de chaleur entre la puce et son système de refroidissement, réduisant ainsi la température de fonctionnement. Cela permet également d'augmenter la réserve de fréquence, que ce soit par les modes boost automatiques des moteurs de calcul modernes ou par l'overclocking manuel.











L'application et l'étalement sont faciles grâce à la viscosité relativement faible du Pactum PT-4. Les grandes surfaces des diffuseurs de chaleur modernes (IHS) peuvent être facilement couvertes à l'aide de la spatule incluse. Le composé est non-conducteur et peut être utilisé en toute sécurité avec tous les métaux courants, y compris le cuivre, le nickel et l'aluminium. Il est également non durcissable et ne nécessite pas de cycle thermique long pour atteindre ses performances annoncées.



Pactum PT-4 est disponible en seringues contenant 1,5 ou 4 g du composé. Selon la taille de la puce, la quantité est suffisante pour deux à cinq applications pour la petite seringue ou six à 13 applications pour la grande seringue.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP