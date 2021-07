Iceberg Thermal dévoile les tout nouveaux refroidisseurs de CPU IceSLEET G-Series.



Iceberg Thermal Inc, une nouvelle startup innovante de refroidissement de PC fondée en 2019, a annoncé le dernier ajout à sa gamme de refroidisseurs de CPU IceSLEET avec la sortie de la série IceSLEET G. La série comprend quatre nouveaux refroidisseurs de CPU, à savoir l'IceSLEET G3, l'IceSLEET G4 Silent, l'IceSLEET G4 OC et l'édition limitée IceSLEET G4 Midnight. La nouvelle série G apportera sa couleur et son design uniques à l'industrie du refroidissement de PC avec des spécifications qui ne manqueront pas de surprendre de nombreux observateurs et utilisateurs dans le monde du PC.























- IceSLEET G3- Un refroidisseur d'entrée de gamme à 3 caloducs qui présente un TDP maximum de 160 W, une plage de 600 à 1200 tr/min avec un flux d'air de 50 CFM et un niveau sonore maximum de 20,5 dBA.

- IceSLEET G4 Silent - Un refroidisseur à 4 caloducs dont le mantra est "Work hard, Play Hard". Le refroidisseur présente un TDP maximum de 170 W, une plage de 600-1200 RPM avec un flux d'air de 50 CFM et un niveau sonore maximum de 20,5 dBA.

- IceSLEET G4 OC- Ce refroidisseur à 4 heatpipe est orienté gamer et conçu pour l'overclocking. Ce refroidisseur présente un TDP maximum de 180 W, une plage de 600-1400 RPM avec un flux d'air de 58,5 CFM et un niveau sonore maximum de 22,5 dBA. Ce refroidisseur est proposé en deux couleurs et dispose d'un ventilateur ARGB blanc translucide.

- IceSLEET G4 Midnight - Ce refroidisseur 4 heatpipe entièrement noir en édition limitée est le summum du style. Ce refroidisseur présente un TDP maximum de 180 W, une gamme de 600-1400 RPM avec un flux d'air de 58,5 CFM, et un niveau sonore maximum de 22,5 dBA. Il est plaqué de nickel noir et possède un ventilateur ARGB noir translucide.



Tous ces refroidisseurs de CPU sont dotés d'une nouvelle technologie de verrouillage par glissement du ventilateur pour faciliter l'installation. Le lancement de ces refroidisseurs est prévu pour la fin juillet 2021 aux États-Unis et au Canada. Pour les autres marchés, les détails seront fournis ultérieurement.



"Nous nous efforçons d'apporter à nos clients les meilleurs produits, ceux que nos clients ont recherchés, ceux que nous livrons. Chez Iceberg Thermal, notre succès est défini par la qualité de nos produits et la satisfaction de nos clients."



TECHPOWERUP