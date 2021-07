TECHPOWERUP nous propose le test du :Neo Forza NFS01 1 To.



Neo Forza est un fabricant relativement jeune de modules de mémoire DRAM et de produits de mémoire flash. L'entreprise taïwanaise a été fondée en 2018 en tant que marque axée sur les passionnés de Goldkey, un producteur bien établi de matériel informatique qui se concentrait sur la fabrication OEM jusqu'à récemment.







Aujourd'hui, nous examinons le Neo Forza NFS01, qui est le disque dur SATA de 2,5 pouces le plus abordable de la société. En interne, il est similaire au célèbre Crucial BX500 : un contrôleur flash Silicon Motion SM2258 XT gère les données. La flash 3D TLC NAND est fabriquée par SanDisk, et une puce de cache DRAM n'est pas disponible pour réduire le coût.



Le Neo Forza NFS01 est proposé en différentes capacités, allant de 128 Go à 1 To et la garantie est fixée à trois ans.



Voici la fiche technique :







