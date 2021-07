La carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT 8 Go 'Navi 23' est présentée, avec un seul ventilateur et un seul connecteur d'alimentation à 8 broches.



Les premières photos de la carte graphique Radeon RX 6600 XT d'AMD basée sur le GPU RDNA 2 Navi 23 ont été publiées sur Videocardz. La carte graphique sera une offre grand public au sein de la famille Radeon RX 6000 Desktop et visera la NVIDIA GeForce RTX 3060 dans les jeux 1080p.



Des images de la carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT 'Navi 23' ont été divulguées - Design à deux emplacements avec ventilateur unique et connecteur d'alimentation unique à 8 broches







La Radeon RX 6600 XT d'AMD sera bientôt lancée et le design de référence a maintenant fuité. La carte graphique conserve l'esthétique des couleurs noir, argent et rouge que nous avons vu sur d'autres cartes de la série RX 6000, mais ce qui est différent est la solution de refroidissement et le design global. La RX 6600 XT étant destinée au grand public, elle n'a pas besoin d'être aussi volumineuse que les autres cartes discrètes RDNA 2.



Il semble qu'AMD ait choisi une enveloppe de refroidissement beaucoup plus courte pour la carte, avec un seul ventilateur au milieu. Le ventilateur pousse l'air vers le dissipateur central qui se trouve juste au-dessus du GPU, des modules DRAM GDDR6 et du VRM. La carte sera également alimentée par un seul connecteur à 8 broches, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un TDP d'environ 150W.



Le connecteur à 8 broches n'est pas visible mais Videocardz a fourni une image éditée qui le révèle :







Bien qu'il s'agisse d'une première pour la gamme Radeon RX 6000, le Radeon RX 6600 XT n'est en aucun cas la première sortie du GPU Navi 23 puisqu'il est déjà livré dans les Radeon Pro W6600 et Radeon PRO W6600M. Mais les joueurs vont certainement être enthousiasmés par la disponibilité sur le marché d'un GPU RDNA 2 plus abordable avec des capacités FSR.



Spécifications de la carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT :



La carte graphique AMD Radeon RX 6600 XT sera alimentée par le GPU Navi 23 XT qui comportera 32 unités de calcul ou 2048 processeurs de flux. La carte disposera également d'un Infinity Cache de 32 Mo et d'une capacité de mémoire GDDR6 de 8 Go fonctionnant sur une interface de bus large de 128 bits. Quant au GPU Navi 23 lui-même, il mesure 237 mm2 et se compose de 11,06 milliards de transistors. Le GPU n'est cependant pas la plus petite puce de la famille RDNA 2, ce titre revenant au Navi 24.







La vitesse des broches sera maintenue à 16 Gbps, ce qui portera la bande passante totale à 256 Go/s. Selon les précédentes rumeurs, la carte devrait présenter 30 MH/s dans le minage d'Ethereum, et en termes de performances synthétiques, la carte obtient 9439 points dans le test graphique 3DMark Time Spy.



La série AMD Radeon RX 6600 (faisant référence à la RX 6600 XT) sera positionnée comme une solution de jeu premium 1080p, offrant des performances plus rapides que la RTX 3060. En ce qui concerne le prix, je m'attends personnellement à une étiquette de 299 Dollars pour la gamme Navi 23 si AMD veut qu'elle réussisse, surtout s'il s'agit d'une carte 1080p contre la NVIDIA GeForce RTX 3060 qui coûte déjà 329 Dollars.



Gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series "RDNA 2" :







