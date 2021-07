CORSAIR nous propose un nouveau watercooling AIO : Le iCUE H170i Elite Capellix.



Corsair a présenté aujourd'hui son plus grand refroidisseur de CPU liquide tout-en-un, le iCUE H170i Elite Capellix, qui vient compléter la série iCUE Elite Capellix lancée par la société en septembre 2020. Ce refroidisseur est doté d'un grand radiateur de 420 mm x 140 mm et d'un bloc-pompe haute pression, ce qui le rend capable de prendre en charge les applications HEDT, notamment les puces Ryzen Threadripper PRO de 280 W TDP sur les sockets sWRX8 et sTRX4. Parmi les autres sockets pris en charge figurent AM4, LGA2066, LGA1200 et LGA115x.







Bien que le bloc-pompe soit essentiellement de la même conception que les autres modèles de la série, avec son treillis de micro-fines "split flow" et sa partie supérieure éclairée par des LED Capellix, le débit est augmenté pour correspondre au radiateur plus grand de 420 mm, à 0,82 L/m. Chacun des trois ventilateurs de 140 mm inclus tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 000 tours/minute et est doté de roulements à lévitation magnétique. La société n'a pas révélé le débit ou la pression d'air, mais a indiqué que le niveau de bruit pouvait atteindre 37 dBA à la vitesse maximale. Un contrôleur Corsair iCUE Commander Core RGB est inclus avec le refroidisseur.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponible dès maintenant, le iCUE H170i Elite Capellix est vendu au prix de 229.99 Dollars.



TECHPOWERUP