HP dévoile le Pavilion Aero, son ordinateur portable grand public le plus léger, équipé d'AMD.



Aujourd'hui, HP Inc. a annoncé son ordinateur portable grand public le plus léger à ce jour, le HP Pavilion Aero 13 Laptop PC. Pesant moins d'un kilo, le Pavilion Aero 13 offre un design durable sans faille et la puissance nécessaire pour se divertir, se connecter et être productif. HP a également ajouté le moniteur HP M24fwa FHD et le moniteur HP M27fwa FHD à la gamme de moniteurs de la série M dotés d'un système audio intégré. Ces nouveaux produits font partie de la première série de moniteurs certifiés Eyesafe au monde, fabriqués à partir de plastiques recyclés provenant des océans.







Alors que de plus en plus de personnes reviennent à une nouvelle normalité, elles ont besoin d'un PC qui peut se déplacer avec elles à la maison et en déplacement. Le PC est utilisé en dehors de la maison 45% du temps pour effectuer un large éventail de tâches, avec 25% du temps consacré au streaming de vidéos tandis que 11% du temps est consacré à être productif, que ce soit pour apprendre ou pour travailler. Avec le nouveau Pavilion Aero 13, les gens peuvent travailler dur et jouer dur, où qu'ils soient, sur un seul et même appareil léger.



" Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent un appareil à la fois puissant et incroyablement léger pour suivre leur style de vie de plus en plus mobile ", a déclaré Josephine Tan, responsable mondiale, directrice générale des PC grand public chez HP Inc. " L'ordinateur portable HP Pavilion Aero 13 apporte à la gamme Pavilion l'aspect et le toucher haut de gamme de nos gammes Spectre et ENVY, afin que davantage de personnes puissent découvrir le meilleur design et les meilleures performances de HP - dans un facteur de forme étonnant et incroyablement léger. "



"Le HP Pavilion Aero 13 est une exclusivité AMD, alimenté par notre architecture centrale AMD "Zen 3" hautement efficace pour offrir des performances et une autonomie impressionnantes", a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général de : Client Business Unit d'AMD. "Dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions haut de gamme, sans compromis, nous avons collaboré avec HP pour permettre à son ordinateur portable le plus léger à ce jour, pour la productivité et le divertissement à la maison ou en déplacement. "



Ordinateur portable HP Pavilion Aero 13 : Rien ne vous pèse



Le Pavilion Aero 13 est l'ordinateur portable grand public le plus léger de la société, avec moins d'un kilogramme, et le premier ordinateur portable Pavilion doté d'un châssis entièrement en aluminium magnésium et d'un cadre étroit sur les quatre côtés, pour un design durable et haut de gamme. Disponible en or rose pâle, or chaud, blanc céramique et argent naturel, c'est le premier portable Pavilion dont le rapport écran/corps est de 90 %, ce qui vous permet de voir plus de contenu facilement.



Le Pavilion Aero 13 devrait pouvoir être mis à niveau vers Windows 11 dans le courant de l'année. Il est équipé du tout dernier processeur mobile AMD Ryzen 7 5800U et de la carte graphique AMD Radeon pour une réactivité rapide lors du travail ou de la navigation, et des détails fluides lors du visionnage de films. Le Wi-Fi 66 et jusqu'à 10,5 heures d'autonomie de la batterie permettent une connectivité sans fil rapide et fiable et une alimentation à la maison ou en déplacement. Le Pavilion Aero 13 est le premier ordinateur portable de 13,3 pouces de diagonale avec un rapport d'aspect 16:10 et une résolution de 2,5k, avec 10% d'espace de visualisation vertical en plus par rapport à un rapport d'aspect 16:9 traditionnel pour voir des images et du texte plus vifs à l'écran. Naviguez à la lumière du soleil grâce à une luminosité de 400 nits9, et profitez d'images éclatantes lorsque vous surfez sur le Web et diffusez des vidéos en continu grâce à la technologie 100% sRGB, qui offre une palette de couleurs plus large.



Le Pavilion Aero 13 met l'accent sur le développement durable à chaque étape de son cycle de vie. Il est fabriqué à partir de plastiques recyclés post-consommation et destinés à l'océan, ce qui permet d'éviter que plus de 6 000 bouteilles en plastique ne se retrouvent dans l'océan.11 L'appareil est doté d'une peinture à base d'eau, ce qui permet de réduire les émissions de COV, et son boîtier extérieur ainsi que ses coussins en fibre sont 100 % issus de sources durables et recyclables. Le Pavilion 13 Aero est également enregistré EPEAT Gold et certifié Energy Star, et fait partie de HP Planet Partners, un moyen facile et sécurisé de collecter des produits usagés pour la revente et le recyclage afin de créer une économie plus circulaire et à faible émission de carbone. Tout cela fait partie des efforts déployés par HP pour proposer la gamme de PC la plus durable au monde.



Extension de la première série de moniteurs certifiés Eyesafe au monde







Alors que de plus en plus de personnes construisent leur hub domestique idéal pour travailler, jouer et apprendre, HP a élargi sa gamme de moniteurs M-Series pour inclure une solution d'affichage de 24 et 27 pouces avec audio intégré. Le moniteur HP M24fwa FHD et le moniteur HP M27fwa FHD simplifient votre installation avec un design minimal, une gestion innovante des câbles et deux haut-parleurs intégrés pour les divertissements occasionnels tels que les émissions en streaming, la navigation sur Internet et les jeux occasionnels. Profitez d'AMD FreeSync pour jouer à des jeux ou regarder des films sans bégaiements ni déchirures et réglez facilement les paramètres avec HP Display Center. Laissez vos yeux se reposer avec la technologie certifiée HP Eye Ease et Eyesafe qui ne sacrifie pas la qualité des couleurs sRGB à 99 %. Les deux moniteurs sont fabriqués à partir de 85 % de matériaux recyclés, de 5 % de plastiques recyclés et d'un emballage recyclable provenant de sources durables.



Prix et disponibilité



- Le HP Pavilion Aero 13 devrait être disponible à partir de juillet 2021 sur HP.com pour un prix de départ de 749 Dollars. L'appareil sera également disponible chez certains détaillants américains plus tard cet automne.



- Le moniteur HP M24fwa FHD devrait être disponible en juillet 2021 sur HP.com pour un prix de départ de 229.99 Dollars.



- Le moniteur HP M27fwa FHD devrait être disponible en juillet 2021 sur HP.com pour un prix de départ de 289.99 Dollars.



TECHPOWERUP