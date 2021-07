NETGEAR annonce le point d'accès tri-bande WAX630 WiFi 6.



NETGEAR, Inc, fournisseur leader de produits réseau pour les petites et grandes entreprises, annonce la disponibilité du quatrième membre de sa gamme de points d'accès Insight Managed WiFi 6, le point d'accès Insight Managed WiFi 6 AX6000 Tri-band Multi-gig (WAX630), conçu pour offrir des performances WiFi ultimes aux petites et moyennes entreprises.



Ce nouveau point d'accès tri-bande apporte aux petites et moyennes entreprises (PME) les performances premium de la prochaine génération de WiFi 6 (802.11ax), offrant à chaque appareil connecté des vitesses jusqu'à 40% supérieures à celles du WiFi 5 (802.11ac). Le WAX630 est compatible avec les autres points d'accès gérés NETGEAR Insight, y compris les modèles existants WiFi 5 (WAC510, WAC540) et WiFi 6 (WAX610, WAX610Y, WAX620). De plus, le WAX630 permet de connecter les points d'accès les uns aux autres en utilisant Instant Mesh - une technologie de backhaul sans fil de NETGEAR. Le WAX 630 est équipé de deux ports Ethernet : un port Gigabit Ethernet et un port PoE++ (Power-over-Ethernet) 2,5 Gigabit Ethernet.







Le point d'accès WAX630 est idéal pour les environnements avec des espaces ouverts où il est nécessaire de fournir une connectivité WiFi à un grand nombre d'utilisateurs simultanés. Les écoles, les collèges, les sites de production de taille moyenne, les entrepôts et les bureaux des entreprises de taille moyenne trouveront tous leur compte dans les capacités de ce nouveau point d'accès Insight Managed WiFi 6 Tri-bande Multi-gig. Ce puissant point d'accès interagit avec les points d'accès NETGEAR WiFi 5 et WiFi 6 existants, protégeant ainsi l'investissement du client dans la technologie NETGEAR tout en lui permettant de maximiser les performances de son réseau WiFi.



Le WAX630 supporte également 12 flux (4x4 sur chaque bande), chaque unité étant capable de fournir jusqu'à 6,0 Gbps de débit de données agrégé avec les trois bandes supportant le WiFi 6. Conçue spécifiquement pour les déploiements à haute densité, la solution tri-bande unique dans l'industrie permet soit une bande dédiée pour le backhaul sans fil avec deux bandes frontales pour les appareils clients, soit un backhaul filaire 2.5GbE avec trois bandes frontales pour la connexion des appareils clients - faisant ainsi du WAX630 l'un des points d'accès les plus polyvalents et les plus performants de l'industrie.



NETGEAR Insight permet de gérer le WAX630 et d'autres appareils à partir de l'application Insight ou d'un navigateur connecté. Avec Insight, les revendeurs et les fournisseurs de services gérés (MSP) peuvent configurer, surveiller et entretenir à distance le réseau d'un client sans qu'un technicien doive se rendre sur place.



"Qu'il s'agisse d'un meilleur débit global ou de vitesses plus rapides pour les appareils connectés individuellement, les PME exigent toujours plus de leur réseau WiFi. Le WAX630 offre des performances réseau de pointe grâce à son architecture tri-bande WiFi 6 12 flux unique. Avec le WAX610 et le WAX620, une plateforme de gestion commune Insight, le nouveau WAX630 offre aux PME un éventail sans précédent d'options de prix et de performances, chacune avec le même ensemble de fonctionnalités, la même sécurité et la même qualité ", a déclaré Doug Cheung, senior product line manager of SMB Wireless chez NETGEAR.



Le WAX630 offre une sécurité réseau WiFi robuste de niveau professionnel avec un cryptage WPA3 de 128 à 192 bits et la possibilité de configurer des VLAN et jusqu'à seize SSID différents. Avec la technologie WiFi 6 tri-bande du WAX630, les entreprises peuvent désormais être sûres qu'elles investissent dans la meilleure solution WiFi.



Disponibilité



Le point d'accès WiFi 6 AX6000 tri-bande multi-gig NETGEAR Insight Managed est disponible et livré dès aujourd'hui en Amérique du Nord et en EMEA.



Le prix de ce produit pour l'Europe est de : 329.99 euros.



