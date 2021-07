LIAN LI présente ses prochains produits à la Digital Expo 2.0 de 2021.



LIAN LI s'apprête à annoncer deux nouveaux prototypes de produits lors de la prochaine Digital Expo 2.0, tout en fournissant des mises à jour sur divers autres produits. Le premier produit prototype est le ventilateur UNI FAN SL120 INFINITY 120 mm qui présente un cadre similaire au SL120 original avec un nouveau design de miroir infini et un éclairage RGB, l'INFINITY est entièrement compatible avec les autres ventilateurs emboîtables de LIAN LI. Le deuxième prototype, le LANCOOL III, est un boîtier mid-tower doté de panneaux latéraux en verre trempé à double charnière et de panneaux frontaux et supérieurs en maille pour une circulation optimale de l'air. Le LANCOOL III supporte les cartes mères Mini-ITX à EATX, les cartes graphiques jusqu'à 397 mm, les blocs d'alimentation de moins de 200 mm, les ventilateurs 10x 120 mm et les disques durs 6x 2.5".



LIAN LI fournira également des mises à jour sur certains produits, y compris un boîtier Q58 révisé à petit facteur de forme qui prend en charge les alimentations SFX et ATX sans avoir à déplacer le plateau de la carte mère, ce qui augmente la compatibilité avec les GPU à triple fente. Le Q11 AIR MINI est un boîtier de station de travail compact à venir avec un panneau frontal entièrement maillé mesurant 400 mm de profondeur et 288 mm de largeur. Le Q11 AIR MINI prendra en charge les alimentations ATX complètes ainsi que les cartes mères allant de Mini-ITX à E-ATX, et le stockage jusqu'à 6 disques 2,5".



















Le boîtier A4-H20 LIAN LI x DAN Case Collaboration est une version actualisée du boîtier petit format tout aluminium conçu en collaboration avec DAN Case. Le boîtier mis à jour présente désormais des bords plus nets et un nouveau style avec des entrées-sorties frontales repositionnées et un support matériel accru pour les GPU à triple fente et les refroidisseurs de liquide de 240 mm.







Le boîtier OLL1D EVO, entièrement réversible, est également mis à jour avec des panneaux latéraux en maille redessinés en haut et à droite. Le boîtier reçoit également plusieurs autres améliorations, notamment un nouveau loquet pour accéder au support de radiateur sans outil, une barre de gestion des câbles révisée et des clips de montage plus solides pour fixer les radiateurs et les ventilateurs.







Le boîtier full tower V3000+, qui prend en charge les systèmes doubles et les configurations à cartes mères multiples, a également été amélioré au niveau de ses panneaux avant et supérieur. Le boîtier a également été reconfiguré pour offrir 5 baies de disques durs amovibles et deux baies de disques sur rails qui, au total, peuvent accueillir jusqu'à 20 disques durs.







Vous pouvez consulter l'intégralité de l'exposition numérique LIAN LI 2021 2.0 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP