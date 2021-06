La carte graphique GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition atteint un overclock de 2,8 GHz avec un refroidissement LN2.



La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti est sortie depuis un certain temps déjà, mais les overclockers viennent juste de commencer à mettre la main sur des modèles plus haut de gamme comme la HOF OC LAB Edition de GALAX. Cette variante premium et en édition limitée a été poussée à 2,8 GHz en refroidissement LN2, ce qui est la fréquence la plus élevée atteinte jusqu'à présent sur une carte graphique RTX 3080 Ti.







La carte graphique GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition est conçue uniquement pour les overclockers hardcore. Elle entre dans la même catégorie que la variante HOF OC LAB XOC, qui est une autre carte dotée d'un GPU fortement optimisé pour l'overclocking, comme en témoigne son TDP massif de 400 W par défaut, voire plus avec le BIOS XOC personnalisé. La carte graphique est équipée de trois ventilateurs et de trois fentes, avec un capot, un PCB et une plaque arrière de couleur blanche. Pour les overclockers LN2, la solution de refroidissement n'est d'aucune utilité, car ils vont mettre le PCB sous refroidissement LN2 de toute façon.







Le PCB est un design à 24 phases qui comprend 14 phases dédiées au GPU, 6 à la VRAM et 4 à la PLL. La carte en stock a une fréquence de boost allant jusqu'à 1815 MHz lorsqu'elle fonctionne en mode P, ce qui indique le profil de performance. La carte est alimentée par un triple connecteur à huit broches et dispose des points de lecture de tension nécessaires sur le PCB.















L'équipe OGS et l'overclocker Rauf, qui a déjà battu plusieurs records du monde pour les cartes GALAX, ont poussé la carte à une vitesse impressionnante de 2,8 GHz et l'ont testée dans plusieurs tests synthétiques tels que 3DMark Port Royal dans lequel la carte a obtenu 18726 points avec une horloge de boost touchant les 2,80 GHz.











Bien que ces hautes fréquences soient un exploit très impressionnant, nous devons mentionner que le GeForce RTX 3090 HOF de GALAX avait déjà été poussé à 3,015 GHz par Rauf et Team OGS auparavant. En plus de cela, AMD détient toujours la première place dans les records de fréquence de GPU avec son GPU Navi 21 XTXH qui a atteint un overclock démentiel de 3,3 GHz avec un refroidissement LN2. Si cela ne suffit pas, GALAX et Team OGS ont atteint 2,94 GHz sur le GALAX RTX 2080 Ti HOF OC LAB Edition, soit un overclock de 140 MHz supérieur à celui de son successeur (GeForce RTX 3080 Ti).



