Créez votre œuvre d'art – CORSAIR lance les nouveaux boîtiers grand tour 7000 Séries.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une toute nouvelle série de boîtiers ATX grand tour permettant de réaliser les configurations les plus ambitieuses : CORSAIR 7000D AIRFLOW et CORSAIR iCUE 7000X RGB. Disponibles en noir et en blanc, les deux boîtiers 7000 Series comprennent un intérieur gigantesque pour un potentiel de refroidissement maximal, permettant d’accueillir plusieurs radiateurs – jusqu’à trois de 360 mm ou deux de 420 mm. Un flux d’air exceptionnel est obtenu grâce aux ventilateurs PWM 140 mm inclus dotés de la technologie CORSAIR AirGuide, tandis que le système de gestion des câbles CORSAIR RapidRoute vous aide à créer facilement des configurations ordonnées d’aspect professionnel.



Pouvant choisir entre le panneau avant à flux d’air élevé en acier perforé du 7000D AIRFLOW ou les trois magnifiques panneaux en verre trempé du 7000X RGB pour exposer le système et l’éclairage, les passionnés de PC trouveront le boîtier idéal pour leur prochaine œuvre d’art.







L’intérieur gigantesque des boîtiers 7000 Series permet une multitude de configurations de refroidissement pour presque toutes les configurations de refroidissement de PC, avec assez d’espace pour accueillir jusqu’à 12 ventilateurs de 120 mm ou 7 de 140 mm, ou plusieurs radiateurs incluant jusqu’à 3 radiateurs de 360 mm ou 2 de 420 mm. Un plateau de carte mère spécialisé avec des supports pour ventilateur personnalisables permet d’installer jusqu’à quatre ventilateurs de 120 mm ou un radiateur de 480 mm sur le côté du boîtier.







Le 7000D AIRFLOW inclut trois ventilateurs de 140 mm dotés de la technologie CORSAIR AirGuide pour un flux d’air concentré vers les composants les plus chauds de votre PC. Le 7000X RGB va encore plus loin ajoutant un éclairage RGB éclatant avec quatre ventilateurs SP140 RGB ELITE AirGuide, chacun équipé de huit LED RGB paramétrables individuellement. Le contrôleur iCUE COMMANDER CORE XT, le logiciel CORSAIR iCUE et un répéteur pour ventilateur PWM fournissent un contrôle complet non seulement de l’éclairage, mais aussi de la vitesse de ventilation et des performances.



Le 7000D AIRFLOW et le 7000X RGB fournissent tous deux un espace de stockage impressionnant, incluant 6 plateaux combinés pour disque 2,5’’/3,5’’ et 3 supports pour disque SSD 2,5’’. Une gamme complète de connexions d’E/S sur le panneau avant, incluant un port USB 3.1 Type-C et quatre ports USB 3.0, garantit que le 7000 Series répond aux besoins de presque tous les systèmes.







Le panneau en verre trempé du 7000 Series expose vos composants haut de gamme, tandis que le boîtier dissimule astucieusement vos câbles. Le système de gestion des câbles CORSAIR RapidRoute achemine les câbles principaux via un seul canal caché, avec une profondeur de routage spacieuse de 30 mm derrière la carte mère et deux panneaux latéraux articulés sans outil pour un accès facile. Un support vertical pour carte graphique à trois slots sur le cache alimentation permet de mettre les cartes graphiques de toutes tailles au premier plan.







L’intérieur spacieux des deux boîtiers 7000 Series est optimal pour accueillir le nouveau CORSAIR H170i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler. Avec un radiateur de 420 mm, trois ventilateurs PWM ML140 RGB et une tête de pompe RGB attrayante, le H170i ELITE CAPELLIX est le refroidisseur tout-en-un le plus performant de CORSAIR à ce jour. Ses performances de refroidissement extrêmes sont alimentées par une pompe centrifuge à faible bruit, générant moins de 20 dBA. Une plaque froide en cuivre à écoulement divisé absorbe rapidement la chaleur émise par votre processeur tandis que les ventilateurs ML140 RGB atteignent jusqu’à 2 000 tr/min pour disperser cette chaleur une fois qu’elle a atteint le radiateur.



Ces performances de haut niveau sont complétées par l’éclairage RGB dynamique de 33 LED CAPELLIX ultra lumineuses et à faible consommation dans la tête de pompe et huit LED RGB paramétrables individuellement par ventilateur ML140 RGB. Avec les incroyables possibilités de personnalisation fournies par le contrôleur CORSAIR iCUE COMMANDER CORE inclus et le puissant logiciel CORSAIR iCUE, vous pouvez mettre en valeur votre refroidissement. Le H170i ELITE CAPELLIX est compatible avec presque tous les processeurs Intel et AMD, y compris les sockets LGA 1200, 115X, 2066, et AM4.







Avec le lancement de la gamme 7000 Series, ORIGIN PC ajoute les boîtiers 7000D AIRFLOW et 7000X RGB à sa gamme primée de PC personnalisés GENESIS. Dotés des composants les plus performants, des processeurs Intel Core i9 et AMD Ryzen à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30-Series, la gamme d’ordinateurs de bureau GENESIS d’ORIGIN PC allie des caractéristiques techniques ultrapuissantes avec des possibilités de personnalisation maximales, vous permettant de configurer le PC de vos rêves selon vos envies.



Pour célébrer le lancement de la gamme 7000 Series, CORSAIR et ORIGIN PC organisent une diffusion en direct (à partir du 29 juin à 9h PDT) explorant les fonctionnalités exceptionnelles des modèles 7000 Series, avec la réalisation d’une configuration professionnelle en direct et un tirage au sort pour faire gagner un GENESIS ORIGIN PC entièrement équipé dans un boîtier 7000X RGB.



Pour regarder m'évènement :



Disponibilité, garantie et tarifs



Les boîtiers CORSAIR 7000D AIRFLOW, 7000X RGB et le H170i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler seront disponibles prochainement sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR 7000D AIRFLOW et le 7000X RGB sont vendus avec une garantie de deux ans et le H170i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler avec une garantie de cinq ans, le tout secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts du CORSAIR 7000D AIRFLOW, du 7000X RGB et du H170i ELITE CAPELLIX Liquid CPU Cooler, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Les systèmes GENESIS ORIGIN PC sont disponibles immédiatement avec le 7000D AIRFLOW et le 7000X RGB comme options de châssis.



Pour en savoir plus sur la gamme CORSAIR 7000 Series, rendez-vous sur :



- 7000D AIRFLOW :



- 7000X RGB :



