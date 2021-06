Pilotes AMD Radeon 21.6.1 WHQL et 21.6.2 beta pour DOOM Eternal.







AMD a mis en ligne aujourd'hui pas moins de deux nouvelles versions du pilote graphique Radeon Software Adrenalin pour les cartes graphiques Radeon RX 400/500/600 Series, Radeon RX Vega Series et Radeon RX 5000/6000 Series qui, outre les APU de même génération, sont désormais les seules supportées depuis la purge du dernier pilote 21.6.1 avec FidelityFX Super Resolution.







Justement, l'une de ces mises à jour n'est autre que ce même pilote 21.6.1, mais dont la signature numérique WHQL a été modifiée et qui est désormais considéré comme stable par le fabricant. Vous pouvez donc l'installer sans crainte si c'était le cas même si les "Known Issues" (problèmes connus) mentionnent toujours une dizaine de points. Hormis cela, par rapport à la version beta du 21 juin 2021, cette version 21.6.1 WHQL n'apporte rien de neuf.



En revanche, le second pilote proposé ce jour par AMD, numéroté cette fois 21.6.2 et considéré comme optionnel (beta), apporte quelques changements pour l'API 3D Vulkan. AMD explique en effet avoir ajouté le support de nouvelles extensions Vulkan utilisées par les développeurs. D'après nos constatations, ce pilote supporte en effet maintenant la version 1.2.178 de l'API. Mais la principale amélioration bénéficie bien, elle, directement aux joueurs puisqu'il s'agit de la possibilité d'activer les effets de lumière et d'ombrage Ray Tracing dans le jeu DOOM Eternal via l'API Vulkan. Pour cela, il est indispensable d'installer le dernier patch Next-Gen de DOOM Eternal qui sort justement aujourd'hui et dont nous avions déjà parlé ces derniers jours puisqu'il ajoute aussi la compatibilité avec la fonction DLSS de NVIDIA.



Pour rappel, le Vulkan Ray Tracing est supporté par AMD depuis la fin d'année dernière et son accélération matérielle n'est possible qu'avec les GPU de la série Radeon RX 6700/6800/6900 (RDNA 2).



Aucun de ces deux drivers AMD ne supporte les spécifications WDDM 3.0 de Windows 11 alors que NVIDIA et Intel proposent déjà des pilotes compatibles.



Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.1 WHQL pour les APU/GPU Radeon RX 400/500/600/Vega/5000/6000



- Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 21.6.2 WHQL beta pour les APU/GPU Radeon RX 400/500/600/Vega/5000/6000



- Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



