Thermaltake annonce la disponibilité de Tt Premium PCIe 4.0 Extenders.



Thermaltake, la première marque de PC DIY premium pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire pour enthousiastes, a le plaisir de lancer sur le marché une nouvelle série de PCI-E Extender 4.0 - PCI-E 4.0 Extender 300 mm/600 mm et PCI-E 4.0 Extender 300 mm avec adaptateur à 90 degrés. Avec une installation facile, ces PCI-E 4.0 Extenders sont les meilleurs assistants pour les cartes graphiques lourdes et pour éviter les dommages sur les cartes mères. Ils supportent une large gamme de solutions GPU et s'adaptent à tous les châssis. Cette série d'extensions PCI-E extrêmement rapides permet une transmission des données graphiques jusqu'à 16 Gbps, plus rapide que les 8 Gbps de PCI-E 3.0, offrant aux utilisateurs une expérience merveilleuse pour la création de contenu, les jeux ou le visionnage de vidéos. Ils prennent également en charge les applications PCI Express 2.0 et 3.0.











Les prolongateurs utilisent les matériaux les plus récents pour le blindage EMI avec une conception à cinq câbles plats, permettant à chaque câble d'être entièrement couvert par un blindage contre les interférences électromagnétiques avec un polymère conducteur pour se protéger contre les émissions entrantes ou sortantes de fréquences électromagnétiques, minimiser les perturbations et la dégradation des performances.



Inévitablement, il peut y avoir quelques plis ou torsions lors de la connexion à la carte mère ; cependant, le protecteur de câble exclusif est conçu pour éviter d'endommager le câble et améliorer sa durabilité. Cette conception vise à éviter la perte de signal et à contribuer à une excellente intégrité du signal. Le câble plat au format rubané est conçu pour gagner de la place, permettant des pliages multiples et un rayon de courbure ultra serré pour offrir une performance incroyable. De plus, il existe une version livrée avec un adaptateur à 90 degrés qui offre aux utilisateurs un plus grand choix d'affichage.











Le PCI-E 4.0 Extender 300 mm/600 mm/300 mm (adaptateur à 90°) permet d'économiser de l'espace sans compromettre les performances. Ce sont des choix idéaux pour ceux qui veulent construire un système bien rangé !



Caractéristiques du Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender 300/600 mm :



- Le câble haute vitesse ultime,

- La série PCI-E 4.0 Extender présente une transmission de données graphiques extrêmement rapide, ce qui signifie que l'extender est capable d'étendre la bande passante jusqu'à 16 Gbps et au-delà.



Conçu pour gagner de l'espace



Fabriqué avec une qualité ultra réaliste, le câble plat au format rubané permet des pliages multiples et un rayon de courbure ultra serré tout en offrant une performance incroyable.



Blindage EMI avec polymère conducteur



Le prolongateur utilise les matériaux les plus récents pour le blindage EMI avec cinq câbles plats. Cette technique permet à chaque câble d'être entièrement recouvert d'un blindage contre les interférences électromagnétiques avec un polymère conducteur afin de se prémunir contre les émissions entrantes ou sortantes de fréquences électromagnétiques, de minimiser les perturbations et la dégradation des performances, et de réduire le poids du prolongateur.



Protecteur de câble unique



Le protecteur de câble exclusif est utilisé pour améliorer la durabilité du prolongateur ainsi que pour éviter d'endommager le câble. En particulier, lors de la connexion à la carte mère, le prolongateur est plié ou tordu pour maximiser l'espace interne et optimiser le flux d'air. En bref, cette conception vise à éviter la perte de signal et à contribuer à une excellente intégrité du signal.



Installation facile



La série PCI-E 4.0 Extender offre la meilleure connectivité et la meilleure durée de vie. Elle prend en charge les cartes mères AMD et Intel. De plus, l'adaptateur à 90 degrés permet aux utilisateurs de connecter les cartes graphiques verticalement à la carte mère et de les mettre joliment en valeur.



Disponibilité



Les extensions TT Premium PCI-E 4.0 Extender 300 mm/600 mm/300 mm (adaptateur à 90°) sont disponibles à la vente dès maintenant via le réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés Thermaltake.



Pour plus d'informations :



- 300 mm : Cliquez ICI,

- 600 mm : Cliquez ICI,

- Adaptateurs à 90 degrés de 300 mm : Cliquez ICI.



