Patriot présente la clé USB Supersonic Rage Prime 3.2 Gen 2 capable d'atteindre 600 Mo/s.



Patriot Memory a dévoilé aujourd'hui son périphérique de stockage le plus rapide qu'elle classe dans la catégorie des clés USB (et non des SSD portables). Le Supersonic Rage Prime 3.2 Gen 2 mesure 1 cm x 2,1 cm x 5,3 cm (DxLxH), pèse 8,2 g et dispose d'une interface USB 3.2 Gen 2 de type A, avec un mécanisme de connecteur coulissant.











Le disque est disponible dans des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To, et tire parti de l'USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbps, qu'il utilise pour offrir des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 600 Mo/s, dans la ligue d'un SSD SATA. Vous bénéficiez de tous les avantages de portabilité et de compatibilité d'une clé USB, puisqu'elle est compatible plug-and-play avec Windows, Linux et MacOS. Patriot offre une garantie de cinq ans sur ces disques.



Le prix de la variante 250 Go est de 48.79 euros, celui de la variante 500 Go de 88.90 euros et celui de la variante 1 To de 167.90 euros.



TECHPOWERUP