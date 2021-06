FSP annonce les alimentations Dagger Pro SFX 750W et 850W.



FSP, l'un des principaux fabricants mondiaux d'alimentations, a le plaisir d'annoncer deux nouveaux modèles de haute puissance : le DAGGER PRO 850 W et le DAGGER PRO 750 W. Les alimentations DAGGER PRO sont entièrement modulaires et sont conformes à la norme SFX 12 V V3.3. Le DAGGER PRO peut être facilement intégré dans n'importe quel châssis standard ATX ou SFX grâce à l'adaptateur de châssis inclus.











La DAGGER PRO 750 W/850 W est idéal pour les plates-formes de jeu ultra-petites, les PC de créateurs et les stations de travail. Le nouveau DAGGER PRO permet aux utilisateurs de construire des châssis Mini-ITX et à petit facteur de forme avec le dernier matériel PC haut de gamme. Il offre des capacités d'alimentation complètes grâce à un seul rail +12V. Les deux unités sont livrées avec un câble unique qui se divise pour fournir deux câbles d'alimentation CPU 4+4 broches, plus deux autres câbles qui se divisent pour fournir quatre câbles d'alimentation PCI-Express 6+2 broches.



La DAGGER PRO peut être utilisé avec le matériel le plus exigeant, y compris les CPU tels que les nouveaux processeurs Intel K-series et AMD 16-core. Il est également capable d'alimenter les derniers GPU de la série NVIDIA RTX 30XX et les cartes graphiques de la série AMD Radeon 6000.











Matériel de haute qualité et circuit intégré de contrôle breveté



La série DAGGER PRO utilise des capsules électroniques japonaises pour assurer un fonctionnement stable et durable pendant les périodes de forte demande de puissance. Le DAGGER PRO utilise un design DC-DC complet et utilise le circuit intégré MIA breveté de FSP pour fournir un ensemble complet de fonctions de sécurité, tout en garantissant des performances stables et une efficacité énergétique supérieure.



Efficacité 80 Plus Gold avec mode semi-fanless silencieux



Les DAGGER PRO 750 W/ 850 W sont classés 80 Plus Gold, ce qui garantit que les deux modèles offrent une efficacité énergétique de premier ordre, avec un rendement élevé et un faible niveau de bruit. La conception semi-fanless permet au ventilateur de rester éteint lorsque la charge est inférieure à 20%, ce qui permet un fonctionnement silencieux lors de travaux légers. Le grand ventilateur de 92 mm de qualité industrielle offre un faible niveau de bruit et assure une bonne performance de refroidissement lors des jeux ou d'une utilisation intensive du système.



Câblage modulaire pour une construction de PC plus propre



Que vous construisiez une puissante plate-forme de jeu ATX ou un petit boîtier Mini-ITX, l'alimentation DAGGER PRO 750 W/850 W offre un câblage modulaire qui permet à l'utilisateur de n'utiliser que les câbles dont il a besoin et de réduire considérablement l'encombrement des câbles.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP