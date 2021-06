Notre confrère 01net vient d'éditer un article sur la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11, et notamment sur l'impossibilité de l'installation initiale par rapport à certaines machines ne correspondant pas à un standard de sécurité cryptographique, ce qui risquerait de laisser sur le carreau des configurations de seulement trois ou quatre ans ! Vous pourrez d'ailleurs y découvrir la liste des processeurs AMD et Intel éligibles à cette mise à jour. Une invitation au renouvellement du matériel serait elle alors requise ? En tout cas, pour les utilisateurs sous Intel, il faudra donc impérativement posséder une puce de 8e génération ou supérieure. Pour les utilisateurs sous AMD, Windows 11 fonctionnera sur les puces Ryzen 2000 et supérieures ainsi que sur les processeurs EPYC de deuxième génération ou plus :



Alors que Microsoft a présenté Windows 11 il y a quelques jours, de nombreuses questions se posent quant à la configuration minimale requise pour son installation.



En premier lieu, Microsoft indiquait que Windows 11 ne serait installable que sur les machines équipées de processeurs Intel et AMD récents, et uniquement pour les machines dotées de TPM 2.0 (Trusted Platform Module), un standard de sécurité cryptographique.



Ces prérequis qui signifiaient qu’un grand nombre de machines vieilles de 3 ou 4 ans allaient être laissées sur le carreau avaient fait frissonner bon nombre d’utilisateurs. Mais Microsoft avait publié en parallèle une autre liste de configurations possibles (Hard floor et Soft floor) sur ses pages de support. Elles laissaient entendre que les machines plus modestes pourraient être éligibles, ce qui avait suffi à calmer les premières craintes.



