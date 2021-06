Les sorties Netflix de la semaine #56.







Le Hobbit : la trilogie



Résumé : Bilbon Sacquet, le hobbit aimé de tous, est de retour dans cette nouvelle aventure spectaculaire inspirée du Seigneur des Anneaux, toujours réalisée par Peter Jackson.



Pour voir le trailer : Cliquez ICI.



Jumanji : bienvenue dans la jungle



Résumé : Quatre lycéens sont happés dans un jeu vidéo. Mais dans cette jungle hostile, ils n’existent que sous les traits de leurs avatars… adultes ! Rire et aventure assurés.



Pour voir le trailer : Cliquez ICI.



New Amsterdam



Résumé : Le plus ancien hôpital des États-Unis accueille un nouveau directeur, le docteur Max Goodwin, bien décidé à changer les choses et sauver des vies.



Pour voir le trailer : Cliquez ICI.



Fear Street 1994



Résumé : Après une série de meurtres, une ado et ses amis s’en prennent à une force maléfique qui empoisonne le quotidien de leur ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside.



Pour voir le trailer : Cliquez ICI.



Voici la liste complète des sorties de ce début juillet 2021 :



- L’intégrale de Yu Yu Hakusho,

- L’intégrale de Twilight,

- Génération 56K,

- Young royals – Saison 1,

- Dis moi oui,

- Mon coup d’un soir, mon ex et moi,

- Fences,

- Cœur de bronze,

- Youth,

- La grande Bellezza,

- Audible : vaincre sur tous les terrains,

- Desperados,

- Le petit dinosaure : l’expédition héroïque,

- Dynasty Warriors,

- Geostorm,

- La mécanique de l’ombre,

- Le Hobbit : la désolation de Smaug,

- Le Hobbit : la bataille des cinq armées,

- Le Hobbit : un voyage inattendu,

- Le Caire confidentiel,

- Bille et Ted sauvent l’univers,

- Quarantine Tales – Saison 1,

- Going to Brazil,

- New Amsterdam – Saison 1,

- Mobile Suit Gundam : L’éclat d’Hathaway,

- 120 battements par minute,

- Le nouveau,

- La série : Pokémon les voyages – Partie 1,

- Fear Street 1994,

- Mortel – Saison 2,

- Jumanji : bienvenue dans la jungle,

- Envoyez du bois ! – Saison 1,

- La 8ème nuit,,

- Haseen Dillruba : beauté envoûtante

- Rattle Snake : The Ahanna Story,

- I think you should leave with Tim Robinson – Saison 2,

- We The People : Do, ré, mi… démocratie !,

- Mine.



