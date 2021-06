TECHPOWERUP nous propose le test du : Montech Air Cooler 210.







Montech est un nouveau venu relatif dans l'espace PC de bricolage, la marque ayant été créée en 2016. Ils sont officiellement entrés sur le marché américain en 2019 et se sont développés dans d'autres régions depuis lors. En tant que nouvelle marque, ils n'ont pas de fidèles ou une longue histoire ou un héritage à respecter. Au lieu de cela, ils ont une ardoise propre à partir de laquelle ils peuvent construire leur identité de marque. Selon les propres termes de l'entreprise, elle cherche à "créer une nouvelle marque propre axée sur l'ingénierie, la conception, la qualité et des prix raisonnables pour mieux servir ses consommateurs".







Dans cet article, j'examine l'un des premiers refroidisseurs de CPU de Montech, l'Air Cooler 210. Cette première offre est un design typique à tour unique qui utilise un ventilateur ARGB de 120 mm. Cependant, plutôt que d'être une simple tour en aluminium avec des caloducs en cuivre, la société a décidé d'essayer de faire sa marque, pour ainsi dire, en offrant un design entièrement noir avec un couvercle supérieur solide qui affiche en gras le logo de la société. Si l'on considère qu'il est doté de six caloducs et d'un design décalé, il pourrait s'agir d'une performance solide, mais comme le montrent les résultats, tout ne se passe pas comme prévu.



Pour la fiche technique :







TECHPOWERUP