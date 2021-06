Pilote 1.16.04.26 pour les DAC Creative Sound Blaster G3/G6/X3.







Alors que Creative semble particulièrement concentré sur sa nouvelle application simplement nommée Creative App pour supporter les derniers produits de la marque comme l'amplificateur/DAC Sound Blaster X4, lovegoodPC, un membre du forum que l'on remercie, nous informe de la disponibilité du nouveau pilote 1.16.04.26 pour les "anciens" modèles comme la carte son externe USB Sound Blaster X3 mais aussi les Sound Blaster G3 et Sound BlasterX G6.







Ce pilote 1.16.04.26 bizarrement daté de janvier 2021 est pour le moment exclusivement disponible grâce à Windows Update. Le fabricant semble de plus en plus rechigner à proposer ses mises à jour sur son propre site web ! On peut donc trouver ce pilote dans l'onglet des mises à jour optionnelles de Windows Update mais sachez que nous vous le proposons aussi en téléchargement direct sur le serveur TLD au cas où il ne vous serait pas encore proposé.



Aucune information n'est donc disponible concernant les améliorations offertes par rapport au précédent pilote 1.16.4.14 intégré au pack Sound Blaster Command 3.4.98.00. Notez d'ailleurs que le panneau de configuration Sound Blaster Command n'est pas inclus dans l'archive ZIP de ce pilote 1.16.04.26 et qu'il faut donc installer le pack complet au préalable si ce n'est pas déjà le cas.



Les systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10 sont compatibles avec ce pilote.



Téléchargement



- Drivers 1.16.04.26 WHQL pour les cartes sons Creative Sound Blaster G3/G6/X3 : Cliquez ICI.



