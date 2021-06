ZOTAC Chine lance la GeForce RTX 3060 X-Gaming H-BOX Edition.



ZOTAC a sorti en Chine une édition spéciale de ses cartes graphiques GeForce RTX 3060 (lite hashrate), ciblant les i-cafés de jeu. Il s'agit notamment de la X-Gaming GOC H-Box. La carte est dotée d'une solution de refroidissement à double fente, avec un refroidisseur plus long que le PCB lui-même, et une grande partie du flux d'air de son troisième ventilateur est évacuée à travers la carte.



















La carte présente diverses options de co-branding de clans de jeux, qui sont essentiellement des autocollants sur le dessus de la protection du refroidisseur et de la plaque arrière. La carte est livrée avec un minuscule overclock d'usine de 1792 MHz, par rapport à la référence de 1770 MHz. Elle est alimentée par un seul connecteur d'alimentation PCIe à huit broches. La carte ne sera probablement disponible que dans la région de la Grande Chine.



VIDEOCARDZ