Carte mère Mini-ITX GIGABYTE X570Si AORUS PRO AX en photo.



La carte mère X570Si AORUS PRO AX mini-ITX de GIGABYTE a été photographiée en ligne avec une conception thermique entièrement repensée, avec un dissipateur thermique du chipset à refroidissement passif.







Tout comme les cartes mères de la série X570S de MSI, GIGABYTE a également procédé à des modifications thermiques similaires sur ses cartes mères X570S, notamment la carte mère X570Si AORUS PRO AX mini-ITX. Le ventilateur de refroidissement du PCH a disparu au profit d'un dissipateur thermique à refroidissement passif sur le chipset.





GIGABYTE a également ajouté un caloduc qui va du dissipateur thermique du PCH au dissipateur thermique du VRM près de l'entrée/sortie arrière. Le dissipateur thermique du VRM a également été élargi pour inclure une meilleure couverture des selfs du VRM, les selfs du VRM de la carte mère X570I AORUS PRO WIFI sont visibles et exposés. Les en-têtes d'E/S avant, les ports SATA III et l'en-tête USB 3.0 ont également été déplacés sur la carte mère X570Si AORUS PRO AX pour accueillir un en-tête USB 3.2.







GIGABYTE n'a pas encore listé la carte mère mini-ITX X570Si AORUS PRO AX sur son site web. GIGABYTE propose actuellement cinq cartes mères AMD X570S, toutes dotées d'un nouveau design thermique avec un PCH refroidi passivement et des dissipateurs thermiques plus grands.



Découvrez les cartes mères GIGABYTE X570S ci-dessous :



- GIGABYTE X570S AORUS MASTER : Cliquez ICI,

- GIGABYTE X570S AORUS PRO AX : Cliquez ICI,

- GIGABYTE X570S GAMING X : Cliquez ICI,

- GIGABYTE X570S AERO G : Cliquez ICI,

- GIGABYTE X570S UD : Cliquez ICI.



VORTEZ