VIOTEK lance le moniteur de jeu incurvé GNV34DBE2 de 34 pouces.



VIOTEK est heureux d'annoncer aujourd'hui la dernière itération de son moniteur primé GNV34DBE, le GNV34DBE2, un moniteur de jeu incurvé de 34 pouces. Le VIOTEK GNV34DBE2 est un écran ultra-large de 34 pouces QHD 144 Hz avec une gamme sRGB de 103% de qualité professionnelle et un rapport de contraste amélioré de 4000:1 pour des couleurs vibrantes et des visuels nets. Le moniteur présente un format 21:9 pour un champ de vision plus large et une luminosité de pointe de 350 cd/m2. Le VIOTEK GNV34DBE2 prend en charge les technologies de synchronisation adaptative, notamment AMD FreeSync et NVIDIA G-SYNC.







- ÉCRAN QHD ULTRA LARGE - Des images d'un rendu exceptionnel avec une résolution de 3440x1440p et des angles de vision de 178° sur un panneau VA améliorer.

- PERFORMANCES PRO-GAMER - Jouez comme des pros avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse Overdrive facile d'accès et Adaptive-Sync (compatible avec FreeSync et G-SYNC).

- COURBES SERIEUSES - Voyez davantage de votre film ou de votre jeu pour une meilleure immersion, grâce au format 21:9 et à la courbure serrée de 1500R.

- CONNECTIVITÉ OPTIMISÉE - 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x 3.5 mm. PIP/PBP jusqu'à 3 écrans sur un seul écran.

- PROMESSE DE PERFECTIONNEMENT DU PIXEL - Soutenu par notre support client de classe mondiale, disponible par chat en direct, email et téléphone. Vous bénéficiez de notre garantie limitée de trois ans et de notre politique du meilleur pixel mort du marché.



VIOTEK GNV34DBE2 Spécifications :



- Taille de l'écran - 34 pouces,

- Taux de rafraîchissement - 144 Hz,

- Résolution - QHD 1440p (3440x1440),

- Type de panneau - Panneau VA,

- Rapport d'aspect - 21:9 ultra-large,

- Rapport de contraste - 4000:1,

- Gamme de couleurs - 103% sRGB,

- Luminosité - 350cd/m2,

- Rayon de courbure - 1500R,

- Angle de vue : H178°/V178,

- Prêt pour HDR - Oui,

- SYNC - SYNC adaptatif compatible G-SYNC,

- Dimensions - 31,83 x 17,9 x 8,9 pouces.



Prix et Disponibilité



Le VIOTEK GNV34DBE2 34" QHD Ultrawide Curved Gaming Monitor a un prix de : 399.99 Dollars.

Poids - 7,02 kg (15,47 lbs).



Il est disponible sur le site d'Amazon USA : Cliquez ICI.



