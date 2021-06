Le kit pour ordinateur de bureau avec processeur à 8 cœurs AMD 4700S est considéré comme un produit officiel d'AMD.

Le kit pour ordinateur de bureau avec processeur à huit cœurs AMD 4700S est considéré comme un produit officiel d'AMD.



En mai dernier, des photos ont fait surface d'une carte mère Micro-ATX à l'aspect curieux, équipée d'un SoC appelé "AMD 4700S". Au cœur de ces cartes se trouvait un SoC qui n'est pas sans rappeler celui qui équipe la Xbox Series X, sauf que le GPU intégré est complètement désactivé, sans aucune sortie d'affichage sur la carte. La carte est très probablement un moyen pour AMD de récolter les SoCs Xbox Series X/S avec des iGPUs cassés. Il s'avère maintenant que la carte est un produit officiel d'AMD, nommé "AMD 4700S 8-core Processor Desktop Kit".







La carte est équipée d'un processeur 8 cœurs/8 threads basés sur la microarchitecture "Zen 2", pas d'iGPU, mais un emplacement PCI-Express x16 qui est électriquement PCI-Express 2.0 x4, une poignée de ports USB 2.0 et USB 3.0, deux ports SATA 6 Gbps, un LAN 1 GbE embarqué et un système audio HD 6 canaux.



Le SoC est livré avec sa propre quantité non spécifiée de mémoire embarquée sous la forme de puces mémoire DDR4 câblées qui l'entourent ; il n'y a pas d'emplacements mémoire supplémentaires. Le SoC de la Xbox Series X dispose d'un bus mémoire de 256 bits, il sera donc intéressant de voir si AMD l'a maximisé. AMD n'a pas révélé de prix ou d'informations sur la disponibilité, bien que la façon dont elle est commercialisée, la carte sera très probablement disponible dans le canal de détail.



TECHPOWERUP