Mise à niveau gratuite de Windows 11 pour les utilisateurs de Windows 10 uniquement d'ici 1H-2022.



Dans un tweet publié à la fin de la semaine dernière, Microsoft a annoncé que, bien que Windows 11 soit lancé plus tard cette année, en 2021, le système d'exploitation ne sera pas disponible en tant que mise à niveau gratuite pour les utilisateurs actuels de Windows 10 avant le premier semestre de 2022.







Cela signifie que les utilisateurs actuels de Windows 10 qui souhaitent essayer Windows 11 cette année devront peut-être acheter une licence au détail ou OEM pour Windows 11. "La sortie de Windows 11 est prévue plus tard en 2021 et sera livrée sur plusieurs mois. Le déploiement de la mise à jour sur les appareils Windows 10 déjà utilisés aujourd'hui commencera en 2022 et durera jusqu'au premier semestre de cette année-là", a tweeté la poignée officielle de Windows.



TWITTER (Windows)