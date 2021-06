L'exigence TPM de Microsoft pour Windows 11 fait voir le vert aux fraudeurs et le rouge aux consommateurs.



Les escrocs sont des gens opportunistes, n'est-ce pas ? Essayez d'acheter une carte graphique ou l'une des consoles de jeu de dernière génération (Xbox Series X/S et PlayStation 5), et vous verrez des prix exorbitants sur eBay et Craigslist, car ces pièces sont rares (par rapport à la demande). Voici un autre élément à ajouter à la pile : les puces Trusted Platform Module 2.0. Qu'en dites-vous ?







Le TPM fournit une couche supplémentaire de sécurité en stockant des clés cryptographiques qui peuvent être créées avec un logiciel de cryptage, tel que Windows BitLocker. Sans la clé, les données restent cryptées. Mais pourquoi ce soudain pic de demande ? Microsoft a récemment annoncé la prochaine génération de Windows, appelée Windows 11, et l'une des exigences est d'activer le cryptage TPM.



Cependant, à l'approche de la sortie de Windows 11, Microsoft a mis à disposition une application PC Health Check qui vérifie la compatibilité de votre configuration actuelle avec le prochain système d'exploitation. Pour récapituler, voici la configuration de base requise pour Windows 11...



- Processeur : 1 GHz ou plus, avec 2 cœurs ou plus, sur un processeur 64 bits ou un SoC,

- Mémoire : 4 GO DE RAM,

- Stockage : 64 Go ou plus,

- Carte graphique : Compatible DirectX 12 / WDDM 2.x,

- Affichage : > 9 pouces avec résolution HD (720p),

- Internet : Compte Microsoft et connectivité Internet requis pour la configuration,

- TPM : Module de plateforme de confiance (TPM) version 2.0.



Les exigences ne sont pas super strictes, mais la vérification du TPM est la partie qui fait trébucher beaucoup de systèmes lors de l'exécution de l'application, même sur du matériel moderne. J'ai échoué dans un premier temps, sur une configuration très similaire à celle de notre PC Falcon Northwest Talon, récemment examiné, avec un processeur Rocket Lake et des graphiques Ampere. Cela s'explique par le fait que le TPM n'était pas activé sur mon système lorsque j'ai lancé l'application pour la première fois (nous y reviendrons dans un instant).







Si vous achetez une puce TPM, vous constaterez que de nombreuses listes sont en rupture de stock. Il est possible que les gens achètent en panique des puces TPM après avoir effectué le test de compatibilité, mais nous savons aussi que les revendeurs profitent de la situation. Une visite rapide sur eBay montre que ces petits modules se vendent aux alentours de 100 Dollars, frais de port compris, comme le montre la capture d'écran ci-dessus.



Vous voyez cette puce ASUS TPM 2.0 qui s'est vendue 87.40 Dollars, plus 8.88 Dollars de frais de port ? En septembre de l'année dernière, elle était vendue 8,99 $ sur Amazon. Selon une vérification de l'historique des prix effectuée par CamelCamelCamel, le prix le plus élevé qu'il ait jamais atteint sur Amazon était de 19,99 $, et le plus bas de 7,99 $. Maintenant, il se vend sur eBay pour 5 à 10 fois plus cher.







Les prix de l'occasion pourraient devenir encore plus ridicules au fil du temps. En regardant les annonces actuelles sur eBay (par opposition à celles qui reflètent les ventes récentes), certains revendeurs tentent de vendre ces modules pour 150 dollars ou plus, plus les frais d'expédition.



Les amis, il est beaucoup trop tôt pour passer en mode achat panique. D'une part, qui sait si Microsoft ne modifiera pas cette exigence d'ici à la sortie de Windows 11. Probablement pas, mais c'est possible. Deuxièmement, il s'agit d'une situation nouvelle, et il est concevable que les entreprises produisent davantage de modules TPM dans les semaines et les mois à venir, à la lumière de la situation.



Vous pouvez probablement activer le TPM dans le BIOS de votre carte mère



Cependant, la principale raison de ne pas paniquer est que votre système est peut-être déjà doté de la sécurité TPM 2.0, mais qu'elle n'est peut-être pas activée. Si l'application PC Health Check indique que votre PC n'est pas compatible avec Windows 11 en raison de l'exigence TPM, vérifiez si vous avez la possibilité d'activer TPM dans votre BIOS.







Ce paramètre n'est peut-être pas évident à trouver dans votre BIOS. Par exemple, sur mon ASUS ROG Maximus VIII Hero (plateforme z590), le paramètre peut être trouvé en allant dans Advanced > PCH-FW Configuration, puis en sélectionnant Enable dans le menu déroulant pour PTT.



PTT est l'abréviation de Platform Trust Technology d'Intel. Il s'agit essentiellement de la technologie TPM intégrée aux processeurs compatibles, plutôt qu'une puce ou un module dédié sur la carte mère elle-même. C'est quelque chose qu'Intel a intégré dans ses processeurs depuis la sortie de ses processeurs Core "Haswell" de 4e génération en 2013.



Si vous possédez un système relativement moderne, il y a de fortes chances que vous répondiez aux exigences du TPM pour Windows 11, mais vous devez probablement l'activer dans votre BIOS. Sur de nombreux PC, cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Cela varie selon le modèle, mais vérifiez le manuel de votre carte mère pour savoir où se trouve ce paramètre ou consultez Google.



Notre propre Ben Funk a trouvé l'option sur sa carte mère ASUS X570 TUF Gaming Pro en naviguant vers Advanced > TPM Device Selection, puis en sélectionnant "Firmware TPM" dans le menu déroulant (l'option par défaut est "Discrete TPM").



En résumé, si vous avez l'intention de passer à Windows 11, mais que vous ne parvenez pas à vérifier le TPM, ne vous contentez pas de vous rendre sur eBay pour acheter un module hors de prix.



