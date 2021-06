CASEKING nous propose une nouvelle alimentation : La Lian Li SP750, 80 PLUS Gold SFX.



Lian Li propose la SP750, une alimentation SFX de 750W avec une efficacité certifiée 80 PLUS Gold. Il offre un aspect ordonné grâce à sa gestion des câbles entièrement modulaire et aux câbles de connexion gainés. Les composants de haute qualité sont logés dans un boîtier chic en aluminium brossé noir. Grâce à son facteur de forme SFX, il est extrêmement compact et convient donc aux amateurs de boîtiers compacts qui ne veulent pas faire de compromis sur les performances et la connectivité.















Les caractéristiques de l'alimentation Lian Li SP750 SFX en un coup d'œil :



- 750 watts de puissance nominale avec un rail unique fort de 62A pour les composants haut de gamme,

- Efficacité certifiée 80 PLUS Gold,

- Boîtier d'alimentation en aluminium brossé de haute qualité,

- Le ventilateur de 92 mm assure un refroidissement constant,

- Un design compact pour des systèmes peu encombrants,

- Ventilateur totalement silencieux sous une charge de 40%,

- Câbles de connexion modulaires avec manchon noir pour un aspect ordonné.



Alimentation électrique haute performance avec une efficacité 80 PLUS Gold



L'alimentation SFX Lian Li SP750, avec sa puissance de sortie totale de 750 watts, convient aux PC de jeu du segment haut de gamme. L'alimentation électrique est extrêmement efficace, ce qui résulte également de l'utilisation de composants électriques de haute qualité. L'alimentation certifiée 80 PLUS Gold atteint un rendement de 92 % à une charge de 50 %.



L'alimentation impressionne par son design SFX particulièrement compact. Cela signifie que l'alimentation s'intègre dans des boîtiers particulièrement peu encombrants sans que les utilisateurs aient à accepter des compromis en matière de performances et d'options de connexion. L'alimentation a un boîtier noir chic en aluminium brossé. Avec son design classique, il se fond discrètement dans les constructions sombres. Les câbles de connexion entièrement modulaires avec des manchons noirs offrent un look épuré.



Un haut niveau de connectivité et un singlerail puissant



Le SP750 de Lian Li impressionne par sa connectivité étendue. Ainsi, en plus d'un connecteur 20+4 broches et de deux connecteurs 4+4 broches pour la carte mère et le CPU, il y a trois connecteurs PCIe 6+2 broches pour une carte graphique haute performance ainsi que huit connecteurs SATA et quatre connecteurs Molex 4 broches pour les disques et autres composants.



Lian Li installe un rail unique fort de 62 A dans cette alimentation. Grâce à cela, le SP750 convient également aux PC gourmands en énergie et overclockés. Le ventilateur de 92 mm installé veille à ce que le PSU maintienne une température de fonctionnement fraîche grâce à sa vitesse de rotation allant jusqu'à 3 000 tr/min, à un volume d'air élevé de 69,66 m³/h et à une pression statique de 3,3 mmH2O.



Le ventilateur s'arrête à une charge de 40 % ou moins. Cela rend le PSU complètement silencieux - si l'utilisateur le souhaite. Ceci est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui apprécient une alimentation totalement silencieuse en mode bureautique ou dans les applications multimédia, en plus des performances haut de gamme.



Elle sera disponible en date du 02 août 2021.



Le prix sera de : 129.90 euros.



