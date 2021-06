Western Digital : Déconnectez immédiatement les disques durs externes WD My Book Live d'Internet.



Western Digital a émis une recommandation à l'intention de tous les propriétaires des produits My Book Live et My Book Live Duo de la société : déconnectez-les immédiatement d'Internet ou risquez de perdre toutes vos données. L'avertissement a été émis après que des rapports aient commencé à faire surface sur des utilisateurs désemparés du My Book Live de WD, dont les données ont été entièrement supprimées sans aucune sorte d'interaction ou d'intervention de la part de l'utilisateur. La recommandation restera en vigueur jusqu'à ce que la société puisse enquêter et résoudre le problème qui a entraîné la suppression de téraoctets de données dans le monde entier.











Apparemment, des réinitialisations d'usine ont été effectuées sur les disques sans aucune sorte d'interaction avec l'utilisateur. Certains utilisateurs ont partagé des journaux sur ce qui s'est passé exactement. Western Digital a cessé de prendre en charge ses produits My Book Live en 2015, ce qui signifie qu'il y a maintenant six ans complètes de fonctionnement (au moins) sans aucune mise à jour de sécurité. WD semble croire que des comptes d'utilisateurs individuels ont été compromis et la société a publié une déclaration concernant l'enquête en cours. Si vous avez l'un de ces produits, prenez garde et déconnectez-les de votre réseau.



TECHPOWERUP