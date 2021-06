MSI annonce les cartes mères de la série MAG X570S.



Au début du mois de juin, MSI a présenté les toutes nouvelles cartes mères de la série X570S lors de l'événement de lancement de produits en ligne de MSI. Leurs designs uniques et leurs caractéristiques remarquables ont suscité de nombreuses discussions. Voici des détails concrets plus approfondis concernant la série MSI MAG X570S. En 2019, la plateforme X570 d'AMD est sortie et est devenue le premier chipset qui prend en charge la solution PCIe 4.0. Même maintenant, les cartes mères de la série X570 de MSI sont sans aucun doute une grande gamme avec des spécifications élevées et des conceptions agressives. Cependant, MSI ne peut pas s'arrêter là. Notre mission est d'offrir la meilleure expérience informatique à chaque joueur et créateur. C'est exactement ce que font les nouvelles cartes mères de la série X570S.







MSI se consacre à l'optimisation de ses produits. Les nouvelles cartes mères sont donc dotées de caractéristiques marquantes. La série MAG X570S est à l'avant-garde de ce lancement. Inspirées du design militaire, les MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI et MAG X570S TORPEDO MAX ont un look identique. Plus intéressant encore, le MAG X570S TORPEDO MAX est désormais disponible dans le coloris Pacific Blue, qui fait fureur chez nos fans. Outre les designs attrayants, la modification impérative est le dissipateur de chaleur du chipset sans ventilateur. Nous avons supprimé le ventilateur pour réduire la poussière et le bruit, tandis que les plages du dissipateur sont élargies. Par ailleurs, le MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI et le MAG X570S TORPEDO MAX sont tous deux équipés du Shield Frozr M.2. Le premier a un design tout en aluminium tandis que le second a un design de dissipateur thermique étendu.







Par conséquent, les nouvelles cartes mères de la série X570S de MSI améliorent l'efficacité de la dissipation de la chaleur au lieu d'en sacrifier les performances.



En termes de spécifications, les deux cartes mères de la série X570S de MSI sont dotées d'un système d'alimentation à 12 rails Duet avec un circuit intégré PWM numérique pour libérer la puissance potentielle des processeurs. Avec 2 emplacements PCIe 4.0 x16, les deux cartes mères prennent en charge la technologie CrossFire multi-GPU. Les cartes mères de la série MAG X570S sont équipées d'un LAN 2.5G tandis que la MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI prend en charge la toute dernière solution réseau Wi-Fi 6E pour une transmission à grande vitesse. En ce qui concerne l'audio, la série MAG X570S est mise à niveau avec Audio Boost 5, qui offre une expérience audio de haut niveau.



Faites-vous plaisir. MSI lancera également de nouvelles cartes mères des séries MPG et MEG et divulguera les dernières informations sur notre chaîne. Restez donc à l'écoute.



Pour plus d'informations :



- MAG X570S TOMAHAWK MAX Wi-Fi : Cliquez ICI,

- MAG X570S TORPEDO MAX : Cliquez ICI.



