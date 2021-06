NVIDIA publie la version bêta de Canvas App.



NVIDIA a publié une version bêta publique de son programme Canvas AI/Deep Learning qui peut transformer de simples coups de pinceau en images de paysages réalistes. L'outil est développé par NVIDIA depuis plusieurs années et permet aux utilisateurs de peindre une scène simple en utilisant 15 matériaux différents comme l'herbe, la roche, l'eau, le brouillard, la neige et les arbres.











Le programme utilise cette esquisse pour générer un arrière-plan photoréaliste dans neuf styles différents. Le programme peut également exporter les résultats sous forme de fichier Adobe Photoshop PSD pour les améliorer et les affiner. L'application nécessite une carte graphique NVIDIA RTX, Quadro RTX ou TITAN RTX avec la version 460.89 ou ultérieure du pilote et est uniquement disponible pour Windows 10.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Vous pouvez dès à présent télécharger la version bêta de NVIDIA Canvas : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP