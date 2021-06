3DMark a été mis à jour avec de nouveaux benchmarks pour les joueurs et les overclockers.



UL Benchmarks étend aujourd'hui 3DMark en ajoutant un ensemble de benchmarks dédiés aux CPU. Le profil CPU de 3DMark introduit une nouvelle approche de l'analyse comparative des CPU qui montre comment les performances des CPU évoluent en fonction du nombre de cœurs et de threads utilisés. Les nouveaux tests du profil CPU sont disponibles dès maintenant dans 3DMark Advanced Edition et 3DMark Professional Edition.



Le profil CPU de 3DMark introduit une nouvelle approche du benchmarking du CPU. Au lieu de produire un chiffre unique, 3DMark CPU Profile montre comment la performance du CPU évolue et change en fonction du nombre de cœurs et de threads utilisés. Le CPU Profile comporte six tests, chacun d'entre eux utilisant un nombre différent de threads. Le benchmark commence par utiliser tous les threads disponibles. Il se répète ensuite en utilisant 16 threads, huit threads, quatre threads, deux threads et se termine par un test à un seul thread. Ces six tests vous aident à évaluer et à comparer les performances du processeur pour une gamme de niveaux de threads. Ils permettent également de mieux comparer différents modèles de CPU en examinant les résultats des niveaux de threads qu'ils ont en commun.















Le profil de CPU 3DMark vous montre comment vos résultats de CPU se comparent à d'autres résultats du même modèle de CPU. C'est un excellent moyen de vérifier si votre CPU fonctionne comme prévu. Pour les adeptes de l'overclocking, le profil CPU 3DMark indique le potentiel d'overclocking de votre processeur et fournit davantage de moyens de suivre et de mesurer les gains de l'overclocking.



Plus de cœurs, plus de threads



La tendance dans le développement des processeurs est à l'augmentation du nombre de cœurs. Plus de cœurs signifie que plus de travail peut être effectué en même temps.



Le multithreading simultané (SMT) permet à chaque cœur d'exécuter plusieurs threads. Plus il y a de threads, plus le débit de travail est important.



Cependant, le nombre de cœurs augmente plus vite que la capacité des applications populaires à les utiliser. Certaines tâches sont plus adaptées au multithreading et aux cœurs multiples que d'autres.



Un benchmark moderne de CPU devrait démontrer les avantages de disposer de nombreux cœurs et threads en allant au-delà de 16 threads. Il doit également montrer les performances d'un processeur pour les jeux et d'autres activités du monde réel où les performances dépassent rarement un nombre modeste de cœurs et de threads.



Il n'est pas possible de représenter ces deux aspects des performances d'un processeur par un seul chiffre. Un autre type de benchmark est nécessaire.



Benchmarks 3DMark CPU Profile



Le 3DMark CPU Profile comprend six tests qui combinent des calculs physiques et des simulations personnalisées. Les six tests utilisent la même charge de travail ; seule la quantité de threads change, les tests étant limités à l'utilisation de 1, 2, 4, 8, 16 ou du nombre maximum de threads disponibles.



Chacun des six tests produit un score. Les scores sont comparables d'un test à l'autre. Vous pouvez comparer le score de 8 threads avec celui de 4 threads, par exemple. Un score plus élevé signifie que le CPU a effectué le travail plus rapidement.



Un graphique de surveillance du matériel vous montre comment la fréquence d'horloge et la température du CPU ont évolué pendant l'exécution des tests.



Comment évaluer et comparer les performances du CPU

Le profil CPU 3DMark vous montre comment vos résultats CPU se comparent aux autres résultats du même processeur.



Les barres vertes de l'écran de résultats du profil CPU 3DMark vous montrent comment vos résultats se comparent aux meilleurs résultats pour votre CPU. Plus la barre verte est longue, plus votre score est proche du meilleur résultat pour votre modèle de CPU.



Le score médian, représenté par le marqueur, indique le niveau de performance auquel vous devez vous attendre pour votre CPU. Dans la plupart des cas, la médiane représente les performances avec les paramètres d'origine. Si votre score est inférieur à la médiane, cela peut indiquer un problème de refroidissement ou de processus d'arrière-plan. Consultez le tableau de surveillance du matériel pour voir comment la température du CPU a changé pendant l'exécution.



La distance entre le marqueur médian et la fin de la barre représente le potentiel d'overclocking du CPU. Pour les overclockers, le 3DMark CPU Profile offre plus de moyens de mesurer les effets de l'overclocking et plus de moyens de se battre pour obtenir les meilleurs scores !



Veuillez noter que ces fonctionnalités sont alimentées par les résultats de benchmark des utilisateurs de 3DMark. Ces informations peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles de CPU jusqu'à ce que suffisamment de résultats soient soumis.



Vos scores 3DMark CPU Profile devraient augmenter en fonction du nombre de threads pris en charge par votre CPU. Dans cette capture d'écran d'un CPU avec 4 cœurs et 8 threads, vous pouvez voir que les scores pour 8 threads, 16 threads et Max threads sont les mêmes dans la fourchette de précision habituelle de 3% pour les benchmarks UL. Pour les CPU avec SMT, qui ont plus de threads que de cœurs, l'avantage d'avoir plus de threads diminue au-delà du nombre de cœurs du CPU.



Six niveaux de performance du CPU



Le profil CPU 3DMark comprend six tests. Ces six niveaux permettent de comparer plus facilement les performances de différents modèles de CPU en examinant les résultats des niveaux de threads qu'ils ont en commun.



Max-threads



Le score Max-threads représente le plein potentiel de performance de votre CPU lorsqu'il utilise tous les threads disponibles. Les cas d'utilisation pratiques de ce score se situent en dehors des jeux vidéo, dans des charges de travail multithreading extrêmement lourdes, telles que le rendu de qualité cinématographique, les simulations et l'analyse scientifique.



16 threads



Les tâches de calcul intensif, telles que la création de contenu numérique et le rendu 3D, bénéficient d'un plus grand nombre de threads, mais le score de 16 threads est moins pertinent pour estimer les performances pratiques des jeux.



8 threads



Les jeux modernes DirectX 12 utilisent mieux les performances multithreads au-delà de quatre cœurs. Les performances de jeu d'un processeur sont généralement en corrélation étroite avec le score huit threads. Ce score a également une forte corrélation avec le score 3DMark Time Spy CPU.



4 threads et 2 threads



Les jeux plus anciens développés pour DirectX 9 sont souvent goulotés par le CPU sur les PC de jeu modernes. Les fréquences d'images des titres esports populaires, tels que DotA 2, League of Legends et Counter-Strike : Global Offensive, sont généralement en corrélation étroite avec les scores 2-threads et 4-threads.



1 thread



Le score 1-thread est une mesure fondamentale des performances du processeur. Cependant, pour les jeux et les cas d'utilisation réels, les scores multithreads sont généralement un meilleur indicateur des performances pratiques.



