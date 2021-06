ASUS annonce le moniteur ROG Strix XG43UQ Xbox Edition.



ASUS lance aujourd'hui le ROG Strix XG43UQ Xbox Edition, un grand moniteur de 43 pouces conçu pour le jeu compétitif dans le salon. Le moniteur est livré avec une résolution native de 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels), et est capable d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et dispose de DisplayHDR 1000.











ASUS a travaillé avec Microsoft pour optimiser le moniteur pour les consoles Xbox Series X/S, et l'a doté d'un " Mode Xbox ", qui l'optimise pour le jeu sur Xbox. Parmi les autres caractéristiques qui ajoutent à ses prouesses en matière de jeu, citons Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync, AMD FreeSync Premium Pro et un temps de réponse de 1 ms (MPRT). La dalle VA présente une surface mate anti-reflet. Les entrées d'affichage incluent DisplayPort 1.4 et deux HDMI 2.1.



Il sera disponible en octobre 2021.



Le prix sera de : 1 399 Dollars.



TECHPOWERUP