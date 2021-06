TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASUS ROG Gladius III Wireless.







ASUS est une société taïwanaise de matériel informatique et d'électronique fondée en 1989. Le Gladius III Wireless se résume rapidement : Un Gladius III, mais sans fil. La batterie interne fait passer le poids à 89 g, mais à part cela, il n'y a pas grand-chose de différent. Le capteur est le PAW3370 de PixArt, personnalisé pour un maximum de 26 000 CPI. Les interrupteurs des boutons principaux sont remplaçables à chaud, et les prises d'interrupteurs push-fit de deuxième génération sont compatibles avec les interrupteurs mécaniques à trois broches et les interrupteurs optiques Omron à cinq broches, dont un jeu est inclus dans la boîte. Par défaut, une paire de commutateurs ROG Micro évalués à 70 M de clics est installée, mais elle peut être échangée avec les commutateurs optiques si vous le souhaitez.



Le câble de chargement USB-C est particulièrement flexible, avec une tresse souple. Des pieds en PTFE pur sont installés par défaut et un jeu de pieds de remplacement est inclus. Sans éclairage RVB, ASUS promet une autonomie de 55 heures en mode sans fil 2,4 GHz et jusqu'à 85 heures en Bluetooth. En parlant de cela, l'éclairage RVB est entièrement configurable par le biais d'Armoury Crate, qui fournit également les fonctions de personnalisation habituelles ainsi qu'une nouvelle fonction appelée Rapid Fire.



En utilisant le firmware de lancement, le ROG Gladius III Wireless souffre d'un retard de mouvement significatif sur toute la gamme CPI, à la fois en mode filaire et sans fil. La version 11.61.30 (1.00.19) du firmware corrige ce problème, c'est pourquoi la mise à jour vers cette version est fortement recommandée. Toutes les affirmations relatives aux performances faites dans cet article sont basées sur la version 11.61.30 du micrologiciel.







