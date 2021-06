Synology's DiskStation Manager 7.0 devrait sortir de la phase bêta le 29 Juin 2021.



Depuis plus d'une décennie, les spécialistes du stockage Synology organisent des événements annuels marquant les développements majeurs et plus modestes réalisés par leurs concepteurs et développeurs au cours des 12 derniers mois, et communiquent leurs ambitions à court terme pour leur portefeuille NAS. La véritable nouveauté de l'approche réside toutefois dans les personnes avec lesquelles ils communiquent : les parties prenantes, qui couvrent toute la gamme des utilisateurs de NAS et de stockage en nuage, allant des petits environnements domestiques aux grands déploiements d'entreprise, en personne. Si COVID a mis un frein à l'événement prévu en septembre dernier, les séminaires virtuels 2021 AND BEYOND ont au moins permis de maintenir la tradition de la discussion ouverte.







Le point culminant de 2021 AND BEYOND a été l'annonce de DiskStation Manager 7.0, la dernière révision majeure du logiciel unificateur DSM qui sous-tend l'ensemble de la gamme de produits NAS de Synology. Il allait entrer dans une phase de test bêta peu après, et aujourd'hui l'équipe a conclu que la mise à jour est presque prête à être déployée dans le monde entier. DSM 7.0 sera disponible à partir du 29 juin, ouvrant la voie à de nouveaux produits C2 Cloud et Hybrid-Cloud qui complètent leur activité principale en juillet.



Selon Synology, DSM est le plus grand OS NAS au monde avec plus de 8 millions de déploiements dans le monde. Leurs addons de première partie telle que Synology Drive, la suite Active Backup et plus, bénéficient de plus de six millions de téléchargements mensuels. Au cours des 18 mois qui ont suivi le début des restrictions d'atténuation du COVID, les pratiques de travail distributif à l'échelle mondiale ont testé les capacités du stockage en nuage et des services associés comme jamais auparavant, créant de nouvelles opportunités au fur et à mesure que les insuffisances de la fourniture actuelle deviennent évidentes.



Même sans un changement de culture vers plus de travail à distance, la génération de données en double dans les entreprises serait rapidement submergé les entreprises modernes et même certaines entreprises de taille moyenne. Les services Cloud et Hybrid-Cloud de DSM et Synology visent à améliorer cette faiblesse structurelle clé tout en rationalisant la productivité et en renforçant l'intégrité des données et la sécurité des processus.



"De grandes quantités de données non structurées sont constamment générées à un rythme exponentiel. Les déploiements traditionnels de stockage centralisé ne peuvent plus suivre les demandes de bande passante et de performance en constante augmentation. Les produits de cloud Edge, comme la gamme de gestion de stockage de Synology, sont l'une des solutions à la croissance la plus rapide sur le marché aujourd'hui, car ils répondent de manière unique aux défis que rencontrent les entreprises modernes."

- Philip Wong, PDG et fondateur de Synology





DSM 7.0 apporte avec lui Active Insight, une solution de surveillance et de diagnostic des périphériques à grande échelle, Hybrid Share, qui combine la flexibilité du stockage C2 et les capacités de synchronisation avec les solutions sur site, et C2 Identity, un annuaire hybride en tant que service pour simplifier la gestion des domaines intersites. Ces modules commenceront à être déployés progressivement à partir du 13 juillet, ce qui laisse à DSM 7.0 deux semaines pour respirer avant que cette toute nouvelle fonctionnalité ne soit disponible. Secure SignIn sera quant à lui une fonctionnalité centrale de DSM 7.0, offrant un processus d'authentification à deux facteurs simple à mettre en œuvre et à utiliser.



Le déploiement de C2 Password, C2 Transfer et C2 Backup est prévu une fois que DSM 7.0 sera en place. Ces solutions autonomes permettent de protéger les mots de passe, de partager des fichiers sensibles et de sauvegarder tous les points d'extrémité et les services cloud SaaS courants. Synology élargit également la fourniture régionale de services cloud afin d'augmenter la disponibilité et de réduire la latence, en commençant par un nouveau centre de données à Taiwan qui servira les marchés clés de la région Asie-Pacifique.



Disponibilité



DSM 7.0, qui a maintenant terminé plus de 7 mois de tests publics, aura une disponibilité échelonnée pour chaque plateforme de produits NAS. Les produits Select Plus, value, et J séries devraient avoir la mise à jour disponible à partir du 29 juin, tandis que Synology prévoit que les appareils XS, SA, et FS séries recevront les mises à jour plus tard au cours du 4ᵉ trimestre 2021. Les nouveaux services C2 seront déployés progressivement à partir du 13 juillet. De plus amples informations sur DSM 7.0 sont disponibles à l'adresse suivante : Cliquez ICI, tandis que la plateforme C2 Storage trouve sa place à : Cliquez ICI.



