SHARKOON nous propose un nouveau boitier PC : Le REV300.



Révolutionnez votre configuration gaming avec le REV300, un boîtier ATX innovant conçu pour la performance. Le concept bien pensé vous donne une toute nouvelle sensation lors de l'assemblage de votre configuration gaming. Un panneau frontal en métal perforé et sept ventilateurs PWM préinstallés optimisent le débit d'air et maximisent les performances de votre matériel. Grâce aux LED adressables des ventilateurs et au panneau latéral en verre trempé, tout ce qui est intégré dans le REV300 sera présenté sous son meilleur jour.



























REVolution au lieu de Tradition



Avec notre série REV, nous avons inversé la conception des boîtiers traditionnels. Le REV300 ne fait pas exception ici et, comme auparavant, l'intérieur peut être vu à travers un panneau latéral en verre trempé qui est positionné à droite du boîtier. Parfait pour tous ceux qui souhaitent positionner leur puissante configuration gaming sur le côté gauche de leur bureau. Ce qui est également révolutionnaire, c'est l'installation de tous les composants autour d'une carte mère pivotée à 90 degrés. Les câbles et les connexions de la carte mère sont conduits dans un compartiment de câbles spécial sur le dessus du boîtier. Le panneau I/O fournit non seulement quatre connexions USB conventionnelles, mais il offre également un port pour les périphériques qui nécessitent une connexion USB Type-C.



Généreusement construit et élégamment conçu



Le REV300 se distingue par sa taille imposante et son allure élégante. Les motifs géométriques aux coins du panneau frontal recouvert de métal perforé donnent une touche visuelle et attirent l'attention sur l'éclairage des ventilateurs LED RVB adressables. L'éclairage impressionnant du REV300 se montre à son avantage grâce au design minimaliste du boîtier. Sept ventilateurs LED RVB entièrement adressables plongent ce boîtier de grande taille dans des couleurs vives, le transformant en un rêve pour les amateurs de RVB.



Débit d'air maximal. Puissance maximum



Quiconque possède une configuration exigeante sait qu'un flux d'air approprié est indispensable. Le REV300 est le mieux équipé pour cela. Sept ventilateurs sont déjà préinstallés dans le boîtier, afin que vous soyez prêt à démarrer et que vous puissiez bénéficier d'un refroidissement maximal de votre matériel. Une grille en métal perforé s'étend sur tout le panneau frontal, ouvrant la voie à beaucoup d'air, et qui est alimentée par trois ventilateurs LED RVB de 140 mm. Trois autres ventilateurs LED RVB de 120 mm sont installés à l'arrière. Complété par un ventilateur LED RVB supplémentaire de 120 mm sous le panneau supérieur, un flux d'air efficace est créé, maintenant les composants au frais même lorsqu'ils fonctionnent à pleine charge. Si un refroidissement par eau est nécessaire, deux radiateurs peuvent être installés dans le REV300 en même temps. Un radiateur de 360 mm peut être installé à l'arrière, tandis qu'il y a encore de la place pour un gigantesque radiateur de 420 mm derrière le panneau frontal.



Pour des configurations qui méritent d'être vues



Le REV300 offre un aperçu approfondi de l'intérieur du boîtier et des composants matériels installés. Un panneau latéral en verre trempé sur le côté droit du boîtier permet de montrer la configuration dans son intégralité. Le panneau latéral repose sur des charnières à l'arrière, ce qui facilite son ouverture et sa fermeture. Une fermeture magnétique garantit que tout est bien fermé. Les vis ou autres éléments gênants sont ainsi totalement bannis de la vue et les composants matériels sont facilement accessibles. Avec l'éclairage d'un total de sept ventilateurs LED RVB, la présentation est parfaite.



Faites de la place pour votre configuration monstrueuse



Aucun boîtier de la série REV n'était aussi grand que le REV300. En conséquence, le boîtier ATX crée beaucoup d'espace pour du matériel volumineux et puissant. Il y a assez de place pour la configuration dont vous rêvez. Les cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 34,5 cm peuvent être facilement installées. Une alimentation d'une longueur de 27 cm ou un refroidisseur CPU d'une hauteur de 17,7 cm trouveront facilement de la place ici. Si une grande quantité de stockage de données est nécessaire, vous pouvez équiper le REV300 de quatre disques de stockage 3,5 "ou cinq 2,5". De plus, les filtres anti-poussière aident à garder l'intérieur du boîtier propre. Un filtre anti-poussière amovible particulièrement grand est placé sur le panneau inférieur pour empêcher la poussière de pénétrer sous le boîtier.



Compatibilité



Carte mère :



- Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX.



Longueur maximum des cartes graphiques :



- 34,5/33,3 cm *



Hauteur maximum du refroidisseur CPU :



- 17,7 cm.



Longueur maximum de l'alimentation :



- 27,0 cm.



Hauteur maximum du radiateur avec ventilateur (frontal) :



- 7,4 cm/5,7 cm **



Hauteur maximum du radiateur avec ventilateur (arrière) :



- 6,5 cm.



* En utilisant le Angled Graphics Card Kit optionnel.

** En utilisant un radiateur de 420 mm.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 148.90 euros.



SHARKOON