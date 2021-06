AOC prévoit le lancement en août du moniteur U28G2XU 144Hz 4K.

AOC prévoit le lancement en août 2021 du moniteur U28G2XU 144Hz 4K.



AOC, la première marque de moniteurs de jeu au monde, lance un écran de jeu combinant une résolution 4K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz - le U28G2XU de 71 cm (28") de la célèbre gamme G2. Conçu pour les joueurs sur PC qui recherchent ce qu'il y a de mieux et de plus récent en matière de technologie, l'U28G2XU affiche des détails complexes et des couleurs vives grâce à sa dalle IPS avec une résolution 4K (UHD) cristalline.







Le taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz et le temps de réponse GtG de 1 ms garantissent un retour visuel sans artefact, rapide et fluide, permettant aux joueurs de réagir instantanément. L'U28G2XU est compatible avec AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync et est certifié VESA DisplayHDR 400, ce qui garantit une gamme dynamique attrayante. L'AOC U28G2XU sera disponible à partir d'août 2021 au prix de vente conseillé de 589 euros.



Une nouvelle ère







Avec la puissance GPU nécessaire désormais disponible sur le marché, le jeu sur PC en résolution 4K et à des taux de rafraîchissement élevés est désormais là et disponible pour les masses. Dans les titres compétitifs, un taux de rafraîchissement de 144 Hz est devenu le strict minimum, afin que les joueurs puissent réagir instantanément. Dans les résolutions plus élevées, telles que la 4K, les joueurs peuvent apprécier comment la fidélité visuelle de certains titres devient presque indiscernable de la réalité.



Pour les joueurs qui ne se limitent pas à des genres de jeux spécifiques, un moniteur avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz pourrait être la meilleure combinaison de caractéristiques que la scène du jeu sur PC ait jamais vue.



Grâce à la résolution 4K, les joueurs de STR peuvent voir une plus grande partie de leur univers de jeu en même temps et planifier leurs stratégies avec plus de précision. Dans les RPG et les titres d'action, les images et les textures présentent des rues éclairées au néon, des panoramas impressionnants et des armures métalliques brillantes avec une qualité proche de la réalité. Un contenu aussi riche peut être affiché avec un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz et sans aucun effet fantôme grâce au temps de réponse GtG de 1 ms, ce qui donne une nouvelle dimension à la "sensation de connexion". Aujourd'hui, avec les technologies GPU avancées telles que DLSS, atteindre plus de 60 images par seconde en 4K est plus accessible que jamais. Pour le jeu sur PC à son meilleur, l'AOC U28G2XU offre une proposition indéniable.



Des spécifications exceptionnelles à l'épreuve du temps



L'AOC U28G2XU de 71 cm (28") est doté de subtils et élégants accents rouges et d'un design sans bordure sur 3 côtés. Il est équipé d'une dalle IPS en résolution native 4K (3840x2160). Le taux de rafraîchissement de 144 Hz à la résolution 4K est pris en charge par ses deux connexions DisplayPort (1.4), tandis que ses deux ports HDMI 2.0 prennent en charge la 4K @ 60 Hz. Si l'U28G2XU est conçu pour les jeux sur PC, les consoles de nouvelle génération peuvent également être utilisées avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution QHD via le port HDMI 2.0 du moniteur.



Grâce à sa technologie de panneau IPS, le moniteur offre des angles de vision de 178/178°, une large gamme de couleurs et une expérience optimale des couleurs (couverture DCI-P3 de 98,8 %). La luminosité de l'U28G2XU est mesurée à 370 nits et son contraste à 1000:1. La certification VESA DisplayHDR 400 garantit également une gamme dynamique élevée des explosions lumineuses et des coins sombres.



De nos jours, les gamers sont de plus en plus multitâches : ils jouent, interagissent avec leurs camarades, font du livestreaming et commentent leur contenu. Pour de tels cas et plus encore, l'U28G2XU prend également en charge le mode Picture-by-Picture, de sorte que deux sources d'images peuvent être affichées côte à côte.



La flexibilité quotidienne de l'AOC U28G2XU et son potentiel pour le travail à domicile sont très élevés : le hub USB 3.2 à 4 ports intégré facilite la connexion des périphériques tels que les claviers, les souris et les webcams et permet d'obtenir un bureau de jeu et de travail propre et sans encombrement. Bien que le moniteur soit équipé de deux haut-parleurs de 3 W, la sortie casque peut également être utile pour connecter des casques externes tels que le nouveau GH200 d'AOC.



Pour répondre aux besoins de tous les joueurs en termes de posture ergonomique, le support du U28G2XU est réglable en hauteur (130 mm) et offre de larges plages d'inclinaison (-5/21,5°) et de pivotement (-32/32°). Il est également fourni avec un support VESA 100 mm pour fixer l'écran à un bras de moniteur. Et lorsque les sessions de jeu se prolongent dans la nuit, le mode LowBlue Light réduit les longueurs d'onde bleues potentiellement dangereuses, tandis que la technologie FlickerFree élimine le scintillement du rétroéclairage.



Comme le reste de la gamme G2 d'AOC, l'AOC U28G2XU prend également en charge six modes de jeu et des fonctions telles que Dial Point (superposition du réticule), Game Colour (saturation des couleurs) et Shadow Control pour que les joueurs puissent tirer le meilleur parti de leurs jeux et prendre l'avantage sur leurs adversaires.



Spécifications techniques :



- Couleur de l'écran :- Noir Rouge,

- Taille de l'écran (pouces) :- 28 pouces,

- Résolution : - 3840x2160,

- Taux de rafraîchissement :- 144Hz,

- Temps de réponse (GtG min) :- 1,

- Temps de réponse (MPRT) :- 1 ms,

- Certifié HDR Vesa:- DisplayHDR 400,

- Type de panneau : - IPS,

- Plage de synchronisation :- 48-144,

- Technologie de synchronisation : - FreeSync Premium Pro,

- Rétroéclairage : - WLED,

- Sans scintillement : - Y,

- Rapport hauteur/largeur : - 16:9,

- Luminosité (typique) :- 370,

- Contraste (dynamique) :- 80M :1,

- Contraste (statique) :- 1000 :1,

- Angle de visualisation (CR10) :- 178/178,

- Couleurs d'affichage : - 16,7 millions,

- Type de cadre : - sans bordure,

- Langues OSD : EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP,

- Verre dur : - Antireflet + 3H.



Connexions :



- Entrée de signal : - HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2,

- Hub USB : - Y,

- Entrée USB : USB 3.2 (Gen1) x 4,

- Sortie audio : - Sortie casque (3,5 mm),

- Haut-parleurs intégrés : 3 W x 2.





Ergonomie :



- Pivot :- Y,

- Pivotement :- 30° +- 2 degrés,

- Inclinaison :-5/21,5 °,

- Réglage de la hauteur :- 130 mm,

- Support amovible :- Y,

- Support mural Vesa :- 100x100.



L'AOC U28G2XU sera disponible à partir d'août 2021 au prix de vente conseillé de 589 euros.



