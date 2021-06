Le point sur les premiers drivers compatibles Windows 11 et Windows Server 2022.



Microsoft a dévoilé hier son nouveau système d'exploitation Windows 11 (nom de code Cobalt) qui sortira à l'automne 2021. L'éditeur a confirmé plusieurs informations qui avaient fuité ces derniers jours et dernières semaines comme la présence d'une toute nouvelle interface graphique et d'une boutique Microsoft Store repensée qui constitueront les principales évolutions par rapport à Windows 10 et qui devraient grandement faciliter la vie des utilisateurs.







Parmi les autres changements, nous aurons aussi droit dans Windows 11 à un nouveau menu Démarrer affiché au milieu de l'écran ainsi qu'à une barre des tâches affichant les icônes au milieu un peu à la façon du Dock de macOS semble-t-il. Le panneau des Paramètres subit également un lifting très intéressant qui devrait définitivement nous faire oublier notre cher Panneau de configuration. Microsoft a aussi prévu un système de widgets pour agrémenter l'interface graphique avec des actualités et des informations météo par exemple un peu comme ce fut le cas sur Windows Vista. On peut aussi évoquer l'intégration de Microsoft Teams qui pourrait d'ailleurs remplacer Skype ainsi que des fonctions pour faciliter l'agencement des fenêtres à l'écran. Concernant les jeux vidéo, Windows 11 supportera l'API DirectStorage qui permettra de charger les jeux DirectX extrêmement rapidement depuis un SSD PCIe NVMe (1 To requis). Terminés les interminables chargements d'un jeu ou d'une sauvegarde ! Windows 11 disposera également de la fonction Auto HDR que l'on peut déjà tester sur Windows 10 Insider Preview depuis le mois de mars. Toujours dans le domaine du jeu, une nouvelle offre d'abonnement Xbox Game Pass sera proposée.



La mise à jour vers Windows 11 devrait normalement être gratuite depuis les systèmes Windows 7/8.1/10 sachant que pour l'installer, la configuration matérielle minimale requise sera la suivante : CPU/SoC 1 GHz 64 bit, GPU DirectX 12 avec pilotes WDDM 2.0, résolution d'affichage minimale de 720p, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI avec Secure Boot, puce TPM 2.0 ainsi qu'une connexion à Internet du moins pour Windows 11 Home (plus d'informations sur le site web de Microsoft). Windows 11 ne sera donc pas proposé en édition 32 bit.



Des pilotes Windows 11 déjà disponibles chez Intel et NVIDIA



Si la sortie de Windows 11 n'aura sans doute pas lieu avant le mois d'octobre prochain, le programme de test Windows Insider va bien sûr se poursuivre d'ici-là pour finaliser le développement de certaines fonctionnalités. Ceux qui comptent installer Windows 11 de manière anticipée dans ce cadre à moins qu'ils n'aient déjà récupéré l'image ISO (build 21996.1) qui a fuité ces derniers jours peuvent déjà télécharger des pilotes compatibles avec Windows 11. C'est pour le moment le cas des drivers graphiques 30.0 proposés par Intel et NVIDIA qui sont pleinement compatibles avec le modèle WDDM 3.0 et ses différentes innovations comme l'accélération des applications graphiques dans le sous-système WSL 2.



Chez Intel, ces drivers sont numérotés 100.9667 beta (30.0.100.9667) et permettent d'installer sur Windows 11 l'ensemble des GPU intégrés HD, Iris et Xe Graphics à partir des CPU Core de sixième génération (Skylake) jusqu'à ceux de onzième génération (Rocket Lake). Il est toutefois peu probable que les plus anciens modèles soient compatibles avec WDDM 3.0. Certains d'entre eux seront sans doute limités à WDDM 2.x et ne pourront donc pas exploiter toutes les fonctions graphiques de Windows 11.



Du côté de NVIDIA, les premiers drivers WDDM 3.0 viennent également de voir le jour afin de prendre en charge Windows 11. Ce n'est pas explicitement mentionné dans les notes de version des drivers GeForce Game Ready 471.11 WHQL mais ceux-ci sont bien compatibles avec Windows 11 en plus de Windows 10 et sont bien basés sur les spécifications WDDM 3.0 d'où leur numérotation 30.0.14.7111 comme cela nous l'a été confirmé par plusieurs lecteurs. Avec ce pilote 471.11 de la branche R470, on peut donc s'attendre à tirer déjà partie de la nouvelle interface graphique Sun Valley de Windows 11 même si des changements risquent d'avoir lieu d'ici à la sortie de Windows 11 RTM. Reste à voir quelles séries de GPU GeForce sont réellement compatibles WDDM 3.0. Ce n'est certainement pas le cas des puces Kepler par exemple d'où leur abandon prochain.



Outre le pilote GeForce, NVIDIA a également publié les pilotes RTX Enterprise 471.11 et Studio 471.11 pour les cartes graphiques professionnelles Quadro et RTX. Là aussi, NVIDIA ne parle pas de Windows 11 directement, mais reconnaît leur compatibilité implicite avec ce dernier puisque les notes de version mentionnent bien la compatibilité WDDM 3.0. À noter que ce pilote RTX Enterprise 471.11 est également le premier à supporter officiellement l'OS Windows Server 2022 (nom de code Iron) qui, d'après les derniers plans de Microsoft, doit se limiter au modèle WDDM 2.9.



En revanche, chez AMD on ne propose pas encore de pilotes graphiques Radeon pour Windows 11, mais on peut imaginer que cela ne tardera pas trop au moins en version bêta.



Téléchargement :



Drivers Intel Graphics 100.9667 WHQL beta



- Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 471.11 WHQL



- Windows 10/11 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10/11 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Drivers NVIDIA Studio Driver 471.11 WHQL



- Windows 10/11 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10/11 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI.



Drivers NVIDIA RTX Enterprise Production Branch 471.11 WHQL



- Windows 10/11 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10/11 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows Server 2012 R2 : Cliquez ICI,

- Windows Server 2016/2019 : Cliquez ICI,

- Windows Server 2022 : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



