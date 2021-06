Windows 11 disposera d'Auto HDR et de DirectStorage, mais ces fonctionnalités sont exclusives à ce système d'exploitation.

Windows 11 disposera d'Auto HDR et de DirectStorage, mais ces fonctionnalités sont réservées à ce système d'exploitation.



Cela signifie que la fonctionnalité DirectStorage, tant attendue, n'est pas disponible pour Windows 10. Ce n'est pas un gros problème, puisque vous pouvez passer gratuitement à Windows 11.



Les améliorations de Windows 11 ne s'arrêteront pas à l'interface graphique. Le nouveau système d'exploitation inclura le stockage direct, et un Auto HDR similaire à la série S/X de la Xbox, et une intégration avancée avec le Microsoft Store et Xbox Game Pass, améliorant considérablement l'expérience de jeu.







DirectStorage permettra à la carte graphique de charger les textures directement depuis le SSD en contournant le processeur, libérant ainsi les cycles du processeur pour d'autres tâches et accélérant les temps de chargement des textures. Ainsi, s'il dispose d'un disque M.2 solide, le joueur sera dans le jeu en moins de cinq secondes, même sur des cartes de grande taille, un temps négligeable par rapport aux temps de chargement auxquels nous sommes habitués aujourd'hui. Cette technologie ne viendra pas sur Windows 10 comme annoncé initialement, mais sera réservé à Windows 11, donc ceux qui veulent l'utiliser seront obligés de mettre à jour leur système d'exploitation.



Une autre grande innovation sera Auto HDR, la technologie présente dans les Xbox Série S/X qui viendra exclusivement à Windows 11 pour ajouter le HDR aux jeux qui ne le supportent pas et ainsi améliorer sa qualité graphique. Elle sera compatible avec tous les jeux qui utilisent DX11 et DX12, sans que les développeurs aient besoin de l'ajouter, ce qui permettra de prendre en charge des milliers de jeux.







Microsoft va remanier l'application Xbox, qui sera désormais intégrée directement dans le système d'exploitation, évitant ainsi de devoir l'installer séparément. De cette façon, nous aurons un accès plus rapide aux jeux disponibles via le Game Pass, y compris les dernières annonces d'EA et de Bethesda dès le premier jour, en plus de toutes les nouveautés de Xbox Game Studios.



On ignore encore si Auto HDR et DirectStorage seront disponibles dès le jour zéro, ou s'il faudra attendre une future mise à jour pour les utiliser. Nous sommes sûrs d'entendre d'autres nouvelles à mesure que nous nous rapprochons de la sortie de Windows 11 au printemps.



THE GURU3D