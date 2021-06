SilentiumPC présente l'innovant ventilateur PWM Fluctus 120 avec optimisation psycho-acoustique.



SilentiumPC, le fabricant européen de refroidisseurs de CPU, de blocs d'alimentation et de boîtiers de PC, présente le nouveau ventilateur axial Fluctus 120 PWM comme produit autonome pour le marché du bricolage. Le ventilateur Fluctus 120 PWM est co-développé avec Synergy Cooling et se caractérise par une pression statique élevée, un très bon flux d'air et une excellente acoustique. Il offre des performances exceptionnelles sur les radiateurs de refroidissement à eau dense et dans les boîtiers équipés de filtres à poussière. Un roulement dynamique à fluide (FDB) remanié et durable avec un MTBF de 100 000 heures assure une grande longévité, soulignée par la garantie du fabricant de 6 ans.







Le SilentiumPC Fluctus 120 PWM est équipé d'un rotor unique à 9 pales avec des bords d'attaque dentelés. Il fournit une pression statique élevée, ce qui est nécessaire pour créer un bon flux d'air à travers les radiateurs denses des refroidisseurs d'eau tout-en-un. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une réduction de 1 à 3 °C des températures par rapport aux autres ventilateurs couramment associés aux refroidisseurs de liquide AIO. En plus de cela, les niveaux sonores globaux sont réduits. Grâce à la large plage de régulation de la vitesse de 300 (±100) à 1 800 (±10 %) tr/min, le Fluctus 120 PWM est parfaitement adapté aux radiateurs de grande taille (360 mm) et de petite taille (240 mm, 120 mm), qui nécessitent généralement des vitesses de ventilation plus élevées.







Grâce à une optimisation globale, le Fluctus 120 PWM peut également créer un flux d'air élevé dans des applications moins restreintes, comme dans les boîtiers dotés de filtres à poussière denses. Par rapport à d'autres solutions populaires, le remplacement des ventilateurs d'admission par le Fluctus 120 PWM peut réduire les températures de la carte vidéo et du processeur de 1 à 4 °C tout en réduisant les niveaux de bruit jusqu'à la moitié de l'intensité sonore perçue.



Optimisations psycho-acoustiques



Les ventilateurs Fluctus 120 PWM offrent d'excellentes performances acoustiques grâce aux améliorations techniques développées par Synergy Cooling. Les bords d'attaque dentelés des pales du ventilateur réduisent le bruit tonal proéminent, facilement perceptible par-dessus le fond acoustique. Il s'agit du cœur de l'optimisation psychoacoustique en instance de brevet de Synergy Cooling, qui rend le Fluctus 120 PWM encore plus agréable à l'oreille humaine qu'il n'y paraît d'après les mesures standard du niveau sonore. Les amortisseurs de vibrations tous axes intégrés au châssis du ventilateur réduisent le risque de vibrations dans les éléments adjacents sans rompre la compatibilité avec les placements de ventilateurs standard de 120 mm.



Contrôle PWM polyvalent



La vitesse des ventilateurs Fluctus 120 PWM peut être contrôlée par le signal PWM dans une large gamme allant de 300 (±100) à 1 800 (±10%) tr/min, ce qui les rend adaptés à divers scénarios d'utilisation. Les ventilateurs de boîtier, les radiateurs à eau et les refroidisseurs à air nécessitent tous des vitesses de ventilation différentes pour atteindre un équilibre entre les performances et les niveaux de bruit. Le Fluctus 120 PWM est prêt pour tous ces cas. Les passionnés peuvent même créer des systèmes de refroidissement semi-passifs personnalisés grâce à la fonction d'arrêt du ventilateur : Le Fluctus 120 PWM s'arrête automatiquement lorsque le signal PWM descend en dessous de 5 % du rapport cyclique et redémarre automatiquement lorsqu'il remonte au-dessus de 10 %. Le ventilateur est équipé d'un câble d'alimentation à quatre broches avec un répartiteur intégré, permettant aux utilisateurs de connecter un autre ventilateur à la même source d'alimentation et de contrôle de vitesse. L'extension de câble de 40 cm incluse offre une flexibilité d'installation même dans les boîtiers volumineux.



Le prix est de : 10.90 euros.



Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP