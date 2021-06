SHARKOON nous propose un nouveau siège Gamers : Le SKILLER SGS2 Jr.



Pour les plus petits gamers, le nouveau SKILLER SGS2 Jr. saura attirer l’attention ! Son look sportif qui existe dans quatre coloris différents en fera l’élément principal dans n'importe quelle chambre d'enfant ou salle de jeux. Avec sa forme ergonomique et son dossier réglable, il est parfait pour faire ses devoirs et, de temps en temps, une petite pause gaming ! Grâce à un rembourrage en mousse avec une housse respirante ainsi que son cadre robuste, d'innombrables heures de plaisir et de jeux sont assurés.



















Petite chaise pour les grandes demandes



Le nom en dit long : le SKILLER SGS2 Jr. est la version plus petite de nos sièges gaming SKILLER SGS2 et a été conçu pour convenir parfaitement aux enfants. Comme son grand frère, le siège a un look sportif et moderne dans quatre coloris différents, apportant une véritable atmosphère de course automobile dans la chambre de n'importe quel enfant. Sa forme ergonomique, sa hauteur d'assise réglable et son inclinaison réglable du dossier assureront une posture assise idéale.



Revêtement en textile doux et durable



Le SKILLER SGS2 Jr. est équipé d’une housse textile respirante. Avec le rembourrage en mousse souple, le siège est particulièrement agréable et confortable lorsqu’on est assis dessus. De plus, la housse textile impressionnera par sa durabilité et répondra facilement aux exigences les plus difficiles d'un usage quotidien.



Utilisation confortable pendant des heures



Pour plus de confort et une assise agréable, le SKILLER SGS2 Jr. est équipé d'un mécanisme d'inclinaison à ressort ainsi que d'accoudoirs à hauteur réglable. Le siège s’adapte donc aux exigences personnelles et offre une assise agréable pendant des heures. Si vous avez du temps pour une pause entre les sessions gaming ou après avoir étudié dur pour l'école, vous pouvez vous pencher en arrière et vous détendre grâce à l'angle du dossier réglable allant jusqu'à 135 °.



Rembourrage supplémentaire pour le cou et le dos



Pour un rembourrage supplémentaire, le SKILLER SGS2 Jr. est livré avec repose-tête et un coussin lombaire. Les coussins, si nécessaire, peuvent être fixés rapidement et facilement. Une fois attachés, ils apportent soutien et confort au cou et au dos pendant de longues périodes d'assise. Les coussins sont recouverts d'un tissu doux et facile à nettoyer.



Maintien stable pour toutes les situations



Pour que le SKILLER SGS2 Jr. fournisse des années de plaisir, le siège a été conçu pour être robuste. Pour une base solide, la base à cinq branches est fabriquée avec un matériau synthétique solide, qui non seulement a une longue durée de vie, mais est également particulièrement léger. Avec ses dimensions compactes, le SKILLER SGS2 Jr. est particulièrement adapté aux enfants et adolescents mesurant jusqu'à 160 cm et un poids maximum de 65 kg.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 132.90 euros.



SHARKOON