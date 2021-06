TEAMGROUP lance le SSD T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 à haut débit.



TEAMGROUP dévoile le SSD T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0, doté de deux modules de refroidissement brevetés, d'une mémoire flash QLC et d'une interface PCIe Gen 4x4, qui prend en charge la dernière norme NVMe 1.4 et offre une capacité massive pouvant atteindre 4 To. Les consommateurs peuvent opter pour différentes spécifications en fonction de leurs préférences et de leurs besoins, et les joueurs peuvent avoir tout ce qu'il faut en matière de refroidissement, de performances et de capacité dans un seul SSD, et explorer les possibilités infinies avec le T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe4.0 SSD.















Équipé de QLC Flash, le SSD PCIe 4.0 T-FORCE CARDEA Z44Q prend en charge la dernière interface PCIe Gen 4x4 et les normes NVMe 1.4, ce qui signifie qu'il est compatible avec l'interface PCIe Gen3.0 tout en offrant une capacité allant jusqu'à 4 To. Les vitesses de lecture/écriture atteignent 5 000/4 000 Mo/s, soit 10 fois plus vite que les SSD traditionnels, ce qui en fait un pionnier de la nouvelle ère M.2 To et le meilleur choix pour les joueurs en termes de refroidissement, de vitesse et de capacité.



Le SSD T-FORCE CARDEA Z44Q PCIe 4.0 est équipé de deux modules de refroidissement brevetés que les joueurs peuvent librement interchanger. Le dissipateur thermique breveté en aluminium haute résistance (brevet taïwanais : M541645) peut multiplier les effets de refroidissement tandis que le dissipateur thermique breveté en graphène ultra-fin (brevet taïwanais : I703921 ; brevet chinois : CN 211019739 U) a un volume ultra léger pour un assemblage facile et une faible interférence. Les deux modules de refroidissement sont efficaces pour refroidir le SSD, ce qui en fait un excellent complément au SSD PCIe pour le refroidissement et les performances.



Voici les prix :







TECHPOWERUP